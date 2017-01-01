Yapımcı ve Yönetmen Mustafa Karadeniz, kendi hikayesinden yola çıkarak kaleme aldığı "Çınar" filmiyle, engelli bireyleri yüreklendirmeyi hedefliyor. Karadeniz, ilk filmini beş yıl boyunca, en zorlu doğa koşullarına rağmen kendisini sırtında taşıyan annesi Çınar’a ithaf ediyor.

Küçük yaşlarda çocuk felci geçiren yapımcı ve yönetmen Mustafa Karadeniz, ilkokul hayatını annesinin sırtında okula gidip gelerek tamamladı. Bu dönemde yaşadığı zorlukları, kendisinin yazıp yönettiği Çınar filmiyle, sinemaseverlerle paylaşmaya hazırlanan yönetmen, engelli gençlerin inandıklarında neler başarabileceklerini gözler önüne sermeyi amaçlıyor. Filmin görüntü yönetmenliğini ise Olcay Oğuz üstleniyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinemalar Genel Müdürlüğü’ne bağlı kurula başvuran 600 film arasından ilk 9’a girerek Kültür Bakanlığı’ndan destek almayı başaran Çınar filminin çekimleri, 90 bin şehidimizin yattığı, yüksek manevi ve milli değere sahip Kars’ın Sarıkamış ilçesinde yapıldı. Türkiye’nin Avrupa’daki tanıtımına büyük katkı sağlayacak olan Çınar filminin Cannes Film Festivali, Berlin Film Festivali ve Venedik Film Festivali başta olmak üzere 25’ten fazla film festivalinde gösterime girmesi hedefleniyor.

KURT SÜRÜLERİ OYUNCULARI KOVALADI

Hissedilen hava sıcaklıklarının -38 dereceleri bulduğu çekimler, film ekibini oldukça zorlasa da, ortaya Kars ve Sarıkamış’ın büyüleyici manzarasıyla birleşen sürükleyici bir hikâye çıktı. Kars Valisi Rahmi Doğan, Sarıkamış Kaymakamı Yusuf İzzet Karaman, Sarıkamış Belediye Başkanı Göksal Toksoy’un ve tüm yöre halkının yardımları ile film ekibinin özverisiyle tamamlanan çekimler sırasında yaşanan bir başka macera ise buz tutan Çıldır Gölü kenarına inen kurt sürüsünün oyuncuları kovalaması oldu.

BAŞROL OYUNCUSU KÖYDE KEŞFEDİLDİ

Sezgin Cengiz, Şilan Düzdaban, Mert Aygün ve Halil Demir’in rol aldığı filmin başrolünü Sarıkamış’ın Handere Köyü’nden Yunus Emre Çelik üstlendi. Ailenin engelli oğlu Rıza’yı canlandıran Yunus Emre, henüz 8 yaşında olmasına, hayatında ilk kez kamera görmesine ve oyunculuk eğitimi olmamasına rağmen, başarılı bir performans sergiledi.

FİLMİN KONUSU:

30’lu yaşların ortasındaki aile reisi Mustafa, eşi Suna ve engelli oğlu Rıza ile iki göz odalı bir evde yaşamaktadır. Makam şoförlüğü yapan Mustafa, kendisini özel işlerinde de kullanan müdürüne ses çıkaramamaktır. Oğlunun diğer çocuklar gibi koşup oynama ihtimali, Mustafa’nın biriktireceği parayla ameliyat olmasına bağlıdır. Mustafa, sevmediği işine gidebilmek için her gün at sırtında köyden kasabaya gidip gelirken eşi Suna da oğlu Rıza’nın eğitimini tamamlayabilmesi için sırtında okula götürüp getirir. Bölgenin zorlu yaşam şartlarının, insanların mutlak iyiliklerinin anlatıldığı Çınar filminde, anne ve baba olmanın, sadece çocuk yapmak olmadığını da göreceğiz.