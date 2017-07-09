“Tam Gaz”ın (Baby Driver) gösterimde olduğu şu günlerde otomobil yarışlarını konu alan ya da unutulmaz takip sahneleriyle klasikleşen filmleri hatırladık. HT Pazar'dan Mehmet Açar'ın haberi...
1- Gangsterin Kaderi 1968
(Bullitt) Yönetmen: Peter Yates
San Francisco’lu polis Bullitt, önemli bir tanığı korumakla görevlendirilir. Çok az kişi tarafından bilinen güvenli yerin basılmasının ardından olayı kendi yöntemleriyle çözmeye karar verir... Efsane aktör Steve McQueen’in star karizmasını en iyi kullanan filmlerden biri. O yıllarda aksiyon deyince San Francisco tepelerinde geçen o müthiş otomobil takip sahnesi gelirdi akla. Bullitt’in kullandığı otomobil de efsane olmuştu.
2-İtalyan Usulü Soygun 1969
(The Italian Job) Yönetmen: Peter Collinson
Cezaevinden yeni çıkan Charlie (Michael Caine), İtalya’da yapacağı büyük soygun için hazırlanmaya başlar. Planın kaçış kısmında üç “mini” otomobilin şehir içindeki takipten kurtulması gerekir. Sahne filmin zirvesidir. “Mini”ler her tür çılgınlığı yapar. Binaların içinde dolaşır, merdivenlerden iner, kaldırımlardan geçer ve hatta binaların çatısına çıkarlar... Daha sonra birçok kez taklit edilecek yeni trüklerle dolu bu sahnede süratin yerini beceri ve dayanıklılık alır.
3- Le Mans 1971
Yönetmen: Lee H. Katzin
Dünyanın en prestijli otomobil yarışlarından Le Mans’ı konu alan film, ABD’de başarısız olmuş ama daha sonra yarışseverler arasında otomobil sporları üzerine çekilen en iyi filmlerden biri olarak kabul edilmişti. Bunun en önemli nedeni, filmin klişeleri boşverip tümüyle yarışa odaklanması ve gerçek Le Mans çekimleriyle nerdeyse bir belgesel niteliği taşımasıydı. Efsane aktör Steve McQueen’in varlığını da unutmayalım.
4-Hızlı ve Öfkeli: Rio Soygunu 2011
(Fast Five) Yönetmen: Justin Lin
Brian ve arkadaşlarının otomobilleriyle bir otobüsü sıkıştırıp Dom’u kurtardığı açılış sahnesinden itibaren adrenalin ve testosteron dolu bir aksiyon başlıyor. Rio’nun yoksul mahallelerine sığınan kahramanlarımız şehrin en belalı adamının hedefi haline gelince çılgın bir planla karşı saldırıya geçiyorlar. Rio’nun inişli çıkışlı dar sokaklarını, çatılarını öyküye çok iyi yerleştiren yönetmen Lin, otomobil sahneleri konusunda seyirciye beklediğini veriyor.
5-Sürücü 2011
(Drive) Yönetmen: Nicolas Winding Refn
Profesyonelliği, titizliği ve sessizliğiyle bilinen sürücü, sponsor desteğiyle otomobil yarışmalarına katılmak yerine evli ve çocuklu Irene’e yardım etmek için başını büyük belalara sokar... Yönetmen Refn, kamerayı geniş açı lensle ön camın ortasına kilitlediği ve müzik kullanmadan, otomobilin motor sesini giderek yükselttiği açılış sahnesi başta olmak üzere türe karanlık, tekinsiz ve melankolik bir yorum getiriyor.