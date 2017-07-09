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“Tam Gaz”ın (Baby Driver) gösterimde olduğu şu günlerde otomobil yarışlarını konu alan ya da unutulmaz takip sahneleriyle klasikleşen filmleri hatırladık. HT Pazar'dan Mehmet Açar'ın haberi...

1- Gangsterin Kaderi 1968

(Bullitt) Yönetmen: Peter Yates

San Francisco’lu polis Bullitt, önemli bir tanığı korumakla görevlendirilir. Çok az kişi tarafından bilinen güvenli yerin basılmasının ardından olayı kendi yöntemleriyle çözmeye karar verir... Efsane aktör Steve McQueen’in star karizmasını en iyi kullanan filmlerden biri. O yıllarda aksiyon deyince San Francisco tepelerinde geçen o müthiş otomobil takip sahnesi gelirdi akla. Bullitt’in kullandığı otomobil de efsane olmuştu.