Kocaeli’nin Gölcük ilçesindeki bir köyde Hayrettin Akman isimli bir kişinin şarbon virüsü nedeniyle hastaneye kaldırılmasının ardından köye hayvan giriş çıkışları 15 gün yasaklandı. Ramazan Bayramı öncesinde şarbon paniği köylülerde tedirginliğe yol açtı.

KURBAN BAYRAMI'NDA ŞARBONA DİKKAT!

KÖYE 15 GÜN HAYVAN GİRİŞ ÇIKIŞLARI YASAKLANDI

İHA'nın haberine göre; Olay, Kocaeli’nin Gölcük ilçesi Hasaneyn Köyü’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Hayrettin Akman isimli bir vatandaş, hastalanan bir ineğini kendi imkanları ile tedavi etmek istedi. Yaşanan olayın ardından Akman, mide bulantısı şikayetiyle hastaneye gitti. Hastanede yapılan tetkikler sonucunda Akman’ın şarbon virüsüne yakalandığı tespit edildi.

Hayrettin Akman, daha sonra Derince Eğitim ve Araştıra Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Hayrettin Akman’da şarbon virüsüne rastlanmasının ardından köye gelen İl Tarım Müdürlüğü’nden ekipler, yapılan incelemelerin sonrasında köye 15 gün boyunca hayvan giriş çıkışlarının yasaklanmasına karar verdi. Yaklaşan kurban bayramı öncesinde şarbon paniği köylülerde tedirginliğe yol açtı.

“ŞARBON SÜRERSE KURBAN DA OLMAZ"

Konu ile ilgili konuşan köy sakinlerinden Rıza Erenkaya , “Hayrettin Akman hastaneye kaldırıldı. Orada doktarlar demiş ki, ‘Şarbon virüsü kapmış’. Yanındaki hayvanlar hasta ise şarbon derhal insana geçiyormuş. Camide köye 15 gün hayvan giriş çıkışı olmayacağını hoca anons etti. Bu olması gereken bir şey. Tedbir alınacak. Hasta hayvanlar hangisi ise onlara sokulmayacaksın. Köylü bu şarbonda ürktü tabiki. Bu şarbon iyi bir şey değil, bulaşıcı bir hastalık. Önlem alınıp gerekenin yapılması lazım. Önümüzde kurban bayramı var. Şarbon sürerse kurban da olmaz bir şey olmaz” dedi.

Konu ile ilgili olarak Kocaeli İl Tarım Müdürlüğü ekiplerinin incelemeleri sürüyor.