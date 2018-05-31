Kuşadası Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından Köprülü kavşakları estetik bir görünüme kavuşturmak amacıyla başlatılan çalışmalarda sona gelindi. Kuşadası Belediyesi’nin Belediye Meclisi’nde aldığı karar doğrultusunda Karayolları 2. Bölge Müdürlüğü ile yaptığı protokol çerçevesinde Çamlık, Otogar ve Davutlar kavşaklarında sürdürülen çalışmalar kapsamında yaya yollarına parke döşenmesi, köprü ayaklarının sarmaşıkla kaplanması ve toprak alanlara otomatik sulama sistemi döşenmesi işlemleri sona erdi.

HT Egeli'de yer alan habere göre, Otogar ve Davutlar kavşaklarında çimlendirme ve çiçeklendirme çalışmaları sürerken Çamlık Kavşağı’ndaki çalışmalar tamamlandı. Çiçeklendirme ve çimlendirme çalışmalarının tamamlanmasının ardından Çamlık Kavşağı modern ve estetik bir görünüme kavuştu. Yeni görüntü vatandaşlar tarafından büyük beğeni topladı.

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