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Kütüphane çalışanlarından Kardashian pozu

Yeni Zelanda’da kütüphane çalışanları Kardashian kardeşlerin şovu “Keeping up With The Kardashians” programından esinlenerek “Keeping up With The Librarians” pozu verdi

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Yeni Zelanda’da bir kütüphanede görev yapan çalışanlar, “Keeping up With The Kardashians” televizyon programından esinlenerek “Keeping up With The Librarians” (Kütüphanecilerle Başedin) sloganıyla Kardashian’ların pozunu taklit etti. Gazete Habertürk'te yer alan habere göre The Hollywood Reporter Dergisi’nin Kardashian Ailesi’ni kapağına taşıdığı meşhur kapak pozunu eğlenerek taklit eden çalışanlar, amaçlarının kütüphaneyi tanıtmak olduğunu söyledi. Yeni Zelanda’nın Invercargill kentindeki kütüphanenin geçen cumartesi günü Facebook’ta paylaştığı fotoğraf, kısa sürede viral oldu

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