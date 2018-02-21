Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son hava durumu değerlendirmelere göre; Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun batısı ile Zonguldak, Bingöl, Muş, Batman, Diyarbakır ve Mardin çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Ege ve Batı Akdeniz kıyı kesimlerinde yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde olmak üzere Muğla'nın Marmaris ve Datça ilçelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, kuzeybatı kesimlerde mevsim normalleri civarında diğer yerlerde mevsim normallerin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgar genellikle güney yönlerden, kuzeybatı kesimlerde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların; Muğla'nın Marmaris ve Datça ilçelerinde yer yer kuvvetli sağanak şeklinde olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı (ani sel, su baskını vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

İSTANBUL'DA HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

İstanbul'da bugün çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor.

Rüzgar ise Kuzey ve Kuzeydoğu (Poyraz) yönlerden orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

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