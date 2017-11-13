Kuzey Kore askeri, Güney Kore'ye kaçarken vuruldu

Kuzey Koreli bir asker, iki ülke arasındaki askerden arındırılmış bölgeden Güney Kore'ye kaçarken vuruldu.
Güney Kore ordusu, Kuzey Koreli sınır muhafızları tarafından vurulan yaralı askerin hastanede tedavi altına alındığını duyurdu.
Kuzey Kore'den her yıl ortalama 1000 kişi Güney'e kaçıyor. Ancak çok az kişi, dünyanın en sıkı korunan topraklarından biri olan askerden arındırılmış bölge üzerinden kaçmaya çalışıyor.
Son üç yılda, üç Kuzey Kore askeri bu bölgeden Güney'e kaçmıştı.
Kuzey Kore ile Güney Kore teknik olarak hâlâ savaşta. İki ülke arasındaki çatışmalar 1953'te sona erdi ancak ateşkese rağmen henüz bir barış anlaşması imzalanmadı.
Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, adı açıklanmayan Kuzey Kore askeri, ara bölgede Panmunjom köyündeki Ortak Güvenlik Alanı'ndan Güney'e geçti. Panmunjom, askerden arındırılmış bölgede Kuzey Kore ve Güney Kore sınır muhafızlarının karşı karşıya nöbet tuttuğu tek alan.
Açıklamada, Kuzey Kore askerinin kolundan ve omzundan vurulduğu belirtildi.
Kuzey Kore'den Güney'e kaçanların sayısı bu yıl yüzde 13 oranında azaldı. Güney Koreli yetkililere göre, Ocak-Ağustos ayları arasında Güney'e 780 kişi kaçtı.
Kaçışların azalması, Hem Kuzey Kore hem de Çin'in sınırda güvenlik önlemlerini artırmasına bağlanıyor.
Kuzey Kore'den kaçanların çoğu, Güney Kore'ye Çin'den geçiyor.
Güney Kore hükümetine göre 1953'ten bu yana 30 binden fazla Kuzey Kore vatandaşı ülkeye kaçtı.
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