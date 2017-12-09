Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un, ABD Başkanı Donald Trump ile girdiği çekişmeli tartışma ve hakaretler ile nükleer füze denemelerinin ardından, şimdi de Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımasına karşı çıktı ve "İsrail diye bir devlet mi var ki başkenti Kudüs olsun" açıklamasında bulundu.

AFP'nin haberine göre, Kuzey Kore Dışişleri Bakanı Ri Yong Ho da Siyonist bir devleti tanımayacaklarını açıklarken, Kudüs'ü Filistin'in başkenti olarak kabul ettiklerini söyledi. Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı'ndan bir yetkili yaptığı açıklamada ise ABD Başkanı Trump'ı sert bir dille eleştirirken, "Zihinsel engelli bunak, BM toplantısında tamamen özgür bir devleti (Kuzey Kore) yok etmekten bahsettiği için bu hareketine de şaşırmadık" ifadelerinde bulundu.

Dışişleri Bakanlığı açıklamasında Trump'ın Kudüs kararını 'düşüncesiz ve şeytani' olarak nitelendirdi. Sözcü, "Bu hamle, tüm dünyaya kimin barışa karşı bir tehdit olduğunu açıkça gösteriyor" ifadelerini kullandı.