Lavrov Münih Güvenlik Konferansı'nda Rus ve Alman iş dünyası temsilcileriyle yaptığı görüşmede, "İşbirliğinin geliştirilmesi için asıl engelin ABD'nin ördüğü yaptırım ağının olduğunun farkındayız. Avrupa bunun hesabını ödüyor. Ayrıca, bunun normal olmadığının da herkes farkında" ifadesini kullandı.



Lavrov, bu konuda Amerika'nın ekonomik çıkarları olduğunu ve bu çıkarları Rusya'yı kısıtlayarak ilerletmek istediklerini saklamadıklarını da belirterek şunları söyledi:



"Moskova, Rusya ve Almanya'nın siyasi sorunlara bakış açılarının aynı olmamasına rağmen iki ülkenin gerçek çıkarlarına dayanması gerektiğinden yana. İş dünyasının ve buna Almanya da dahil, Rusya'da konforlu hissetmesi için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz."

Avrupa ülkelerine yönelik Rus tehdidiyle ilgili tüm açıklamaların irrasyonel mit olduğunu belirterek, bu yöndeki korkuların sağduyu eksikliği ve Rusya'yı anlamamaktan kaynaklandığını söyledi.

RUSYA: ABD'DEKİ SEÇİMLERE MÜDAHALE EDEMEZDİK VE ETMEDİK

Rusya'nın ABD'deki başkanlık seçimlerine müdahalesiyle ilgili "Canının istediği her şey yayınlanabilir. Suçlamaların, iddiaların, açıklamaların nasıl çoğalarak yayıldığını görüyoruz. Bu yüzden delilleri görmediğimiz sürece tüm bunlar gevezelik olarak kalacak. Diplomatik olmaktan uzak bu ifadem için üzgünüm." dedi.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER