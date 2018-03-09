Lavrov, "Skripal'ın zehirlenmesinin ardında Rusya'nın olduğuna ilişkin suçlamalar hakkındaki sorunuza gelirsek, bununla ilgili kanıt niteliğinde olabilecek tek bir şey duymadık" dedi.

"Suçlunun Rusya olduğunun anlaşılması halinde, bu ülkeye hiç unutamayacağı bir yanıt verileceğini" söyleyen röportajları televizyondan izlediklerini söyleyen Lavrov, "Bunlar ciddiye alınabilecek şeyler değil. Bunlar açıkça propaganda ve uydurma, tansiyonu arttırma çalışmaları" ifadelerini kullandı.

Lavrov, propaganda yerine kendilerine başvurulması ve Rusya'nın yardımına gereksinim duyulduğuna dair bir işaretin gelmesi halinde, Moskova'nın soruşturmaya yardım etmeyi değerlendirmeye hazır olduğunu da kaydetti.

"Litvinenko'nun ölümünün araştırılması konusunda işbirliği yapmayı teklif ettik fakat İngiliz yargısı buna tenezzül etmedi ve kanıtlarla desteklenmeyen bir yargıya varmayı yeterli buldu. Bu trajedi ile ilgili pek çok gerçek hasıraltı edildi." açıklamasında bulundu.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER