Libya'da satılan Afrikalı 'köleler' için BM'den yorum: Dehşet verici

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Libya'da Afrikalı göçmenlerin köle olarak satıldığı iddialarına ilişkin yayınlanan videoların "dehşet verici" olduğunu söyledi.

Guterres, BM Genel Merkezi'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, Libyalı yetkililere, "dehşete düşüren" bu iddialara ilişkin soruşturma başlatması çağrısı yaptı.

Suçluların derhal bulunarak adalete teslim edilmesi gerektiğini vurgulayan Guterres, "Köleliğin dünyamızda yeri yok ve bu korkunç insan hakları iddiaları insanlığa karşı suç teşkil ediyor." dedi.

CNN International geçen hafta, Libya'da Afrikalı göçmenlerin bir köle pazarında satıldığı iddia edilen görüntüler yayımlamıştı.