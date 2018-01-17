Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik devam eden kış operasyonlarında 18 sığınak, 1 mağara ve 5 avcı boy çukuru tespit edilerek kullanılamaz hale getirildi. Sığınaklarda stetoskop ve diş çekme pensesi de bulundu. Lice kırsalında 3'ü düdüklü tencereye tuzaklanmış 6 el yapımı patlayıcı Silvan kırsalında ise 100 kilo amonyum nitrat ve şeker ile güçlendirilerek karayoluna tuzaklanmış EYP bulundu. Patlayıcılar imha edildi.



Habertürk Haber Merkezi'nden Mehmet Kayahan'ın haberine göre; terör örgütü PKK'ya yönelik, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ile koordineli yürütülen kış operasyonları aralıksız devam ediyor.

Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalı ve Horazivan Dağı Bölgesi'nde terör örgütü PKK'ya yönelik 14 Ocak'ta başlatılan "Bayrak-75 Şehit Uzman Kıdemli Kavuş Osman Öz-2 operasyonu" tamamlandı.

PKK'DAN DEAŞ TAKTİĞİ

Operasyonda askerin geçiş yoluna tuzaklanmış, amonyum nitrat, şeker ve alüminyum karışımı ile güçlendirilmiş, bir kısmı çelik ve düdüklü tencereye tuzaklanmış 6 el yapımı patlayıcı (EYP) tespit edilerek imha edildi. 3 el yapımı patlayıcının basma düzenekli olduğu belirlendi. Terör örgütü PKK'nın terör örgütü DEAŞ'ın taktiğini uyguladığı ortayı çıktı. TDEAŞ Suriye'de basma düzenekli patlayıcı tuzaklıyordu.

KIŞ ÜSTLENMESİ İÇİN HAZIRLANMIŞTI

Operasyonda PKK'lı teröristlerin kış üstlenmesi için hazırladığı ve içerisine yiyecek, sağlık malzemesi, tabak, tencere koyduğu 18 sığınak, 1 mağara ile 5 avcı boy çukur tespit kullanılamaz hale getirildi. Sığınak, ağaçlık alan, çalılık ve kayalık alanda toprağa gömülü şekilde, 1 adet RPG-7 antitank roketatar mühimmatı, 9 adet 12 kiloluk tüp, 3 adet küçük tüp, 40 kilo amonyum nitrat, 5 kilo amonyum nitrat ve alüminyum tozu karışımı patlayıcı madde, 1'er litrelik sulfurik, nitrik ve hidrolik olmak üzere 3 litre asit, 32 adet 2'li pil bloğu, 31 büyük pil, 317 metre elektrik kablosu, sığınak inşasında kullanılan 100 kalas, 1 hücum yeleği ile 486 konserve kumanya, 85 kilo şeker, 50 kilo un, 30 kilo arpa şehriye, 18 kilo pirinç, 15 kilo bulgur, 10 kilo makarna, 50 adet lavaş ekmek, 6 kilo reçel, 10 kilo zeytin, 10 kilo peynir, 30 adet hazır çorba, 15 kilo salça, 3 kilo çay, 2 kilo yağ, 11 kilo tuz bulundu.

SIĞINAKTA STETESKOP, DİŞ ÇEKME PENSESİ VE GÜNEŞ KREMİ

Sığınaklarda, diş çekmede kullanılan pense, 4 güneş kremi, steteskop, turnike ipi, 5 paket krem, 1 saç kremi, 1 el kremi, 100 tıraş bıçağı, traş köpüğü, şampuan, 9 adet kadın pedi, 1 jel, 7 kitap ve 200 kalem de ele geçirildi.

SİLVAN'DA 100 KİLO BOMBA

Silvan İlçesi kırsalında ise Kazandağı Köyü Taraklı Mezrası ile Demirkuyu Köyü arasındaki karayolunda, 100 kilo amonyum nitrat ve şeker karışımı ile güçlendirilmiş, 2 mutfak tüpüne tuzaklanarak yola yerleştirilmiş el yapımı patlayıcı imha edildi.

BİTLİS'TEKİ OPERASYONDA TERÖR ÖRGÜTÜNE AİT MALZEMELER ELE GEÇİRİLDİ

Bitlis'in Mutki ilçesi kırsalında sürdürülen operasyonlarda, terör örgütü PKK'ya ait yaşam malzemesi ve ilaç ele geçirildi.

Bitlis İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından dün Mutki'nin Kavakbaşı beldesi kırsalına operasyon düzenlendi. Bölücü terör örgütü mensuplarını bulmak, etkisiz hale getirmek, kullanmış oldukları sığınak, barınak ve depoları imha etmek amacıyla yapılan arazi aramalarında teröristlere ait çok sayıda ilaç, örgütsel doküman ve muhtelif yaşam malzemesi ele geçirildi. Ele geçirilen malzemeler imha edildi. Bölgedeki operasyonların sürdüğü belirtildi.

Diyarbakır Valiliği

Lice

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