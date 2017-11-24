Lise öğrencisi, av tüfeğiyle intihar etti

Olay, saat 22.30 sıralarında merkez Sarıçam İlçesi İncir Yeni Mahalle'de meydana geldi. Lise birinci sınıf öğrencisi Muhammet Nuri Çakır, odasına geçip, av tüfeğini başına dayayarak tetiği çekti. Silah sesini duyup odaya koşan aile bireyleri, Çakır'ı kanlar içinde buldu. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Çakır'ın öldüğü belirlendi.

DHA'nın haberine göre; polisin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Çakır'ın cenazesi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Polis, Çakır'ın intihar nedenini belirlemek için çalışma başlattı.

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