liseye geçiş sınavı kaç soru olmalı?

Geçen 19 Eylül’de kaldırılan TEOG’un yerine gelen yeni sınav ve yerleştirme sistemi henüz netliğe kavuşmadı.Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz’ın 5 Kasım’da açıkladığı sisteme göre, öğrencilerin yüzde 92’si adreslerine göre oluşturulacak eğitim bölgelerindeki okullara yapacakları 5 tercihe göre yerleşecek. Yüzde 8’i ise 600 okul için temel derslerden yapılacak merkezi sınavın sonuçlarına göre bir liseye girecek.

Gazete Habertürk'ten Pervin Kaplan'ın haberine göre, 60 soruluk sınavın soruları 6, 7 ve 8’inci sınıf müfredatından çıkacak.Ancak Yılmaz’ın önceki gün partisinin milletvekillerine liseye geçiş sistemini anlattığı sunumunda sınavın soru sayısının 60’dan 80’e çıkacağını, soruların bu yıl geçerli olacak şekilde 8’inci sınıf müfredatına kapsayacağını ve 3 yanlışın bir doğruyu götüreceğini belirtmesi, yine velilerin kafasını karıştırdı. Biz de sınavla ilgili bu değişiklikleri ölçme değerlendirme ve rehberlik uzmanlarına sorduk. İşte yanıtlar...

‘80 SORU AZ’

Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Selahattin Gelbal: 80 soru da az. Çünkü bu sınava kendine güvenen, başarısı daha yüksek adaylar girecek. Yarışacak bu kitle başarıları birbirine yakın homojen kitle olacak. Bu adayları ayırabilmek için soru sayısı daha zor ve 100’den az olmamalı. Ayrıca yaş düzeyleri dikkate alındığında sınav tek oturumlu değil, sayısal ve sözel olmak üzere iki oturumlu olmalı. Sınav 4 temel dersten Türkçe, matematik, sosyal ve fen bilimlerinden oluşmalı. Soruların dağılımı ders saatlerine göre yapılabilir. Yanlışın doğruyu götürmesi şans faktörünü kaldırdığı için sıralama sınavları için geçerli kuraldır.

‘YANLIŞ DOĞRUYU GÖTÜRMESİN’

Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ömer Kutlu: Soru sayısı 100’den aşağı olmamalı. Yanlış doğruyu götürmemeli.Aksi halde özel kursları desteklersiniz. Şans faktörü düşük puanlı öğrencileri zaten üst sıralara taşımayacak. Bu yüzden de yanlışın etkisiz olmasında sakınca yok.

‘KATSAYILAR AÇIKLANMALI’

Fen Bilimleri Eğitim Kurumları Rehberlik Koordinatörü Cihan Yeşilyurt: Soru sayısı olarak 60 zaten yetersizdi, 80 de yetersiz, en az 100 olmalı. Soruların hangi derslerden kaç tane olacağı, katsayıları bir an önce açıklanmalı. Ayrıca 6 ve 7’den soru çıkacak mı? Soruların 8’inci sınıftan sorulması gerekiyor. 3 yanlışın 1 doğruyu götürmesi hata olur. Öğrencilerin TEOG sınavlarından da alışkın olmadığı bir tarz bu .

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz