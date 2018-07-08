Adıyaman'da lösemi tedavisi gören 2,5 yaşındaki Suriyeli Fatma Osman'a 4,5 yaşındaki ağabeyi Hüssam Osman'dan alınan ilik nakledildi.

AA'nın haberine göre; ülkelerindeki iç savaştan kaçarak yaklaşık 5 yıl önce Türkiye'ye sığınan Suriyeli Osman ailesi, Adıyaman'daki konaklama tesislerinde yaşamını sürdürüyor. Ailenin dört çocuğundan en küçüğü olan lösemi hastası Fatma, yaklaşık bir yıl Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Onkoloji Hastanesinde tedavi gördü. Yapılan testler sonucu 4,5 yaşındaki ağabeyi Hüssam Osman'ın iliğinin 2,5 yaşındaki Fatma'ya yüzde 100 uyumlu olduğu belirlendi.

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Küçük kız, Ankara Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemotoloji ve Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ağabeyinden yapılan ilik nakliyle sağlığına kavuştu. Minik Fatma, yaklaşık 5 yıl kontrol altında tutulacak.

"BİRBİRLERİNDEN BİR AN OLSUN AYRILMIYORLAR"

Anne Fedya Nasif Osman, lösemi teşhisi konulan kızı Fatma'ya ağabeyi Hüssam'ın iliğinin uyumlu olduğunun belirlendiğini söyledi.

İlik nakli yapılması için Ankara Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hematoloji ve Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvurduklarını dile getiren Osman, şöyle konuştu: "Fatma'ya burada ağabeyi Hüssam'dan alınan ilik nakledildi. Ameliyat başarılı geçti. Kızımın sağlık durumu şu an iyi. Bundan dolayı çok mutluyuz. İnşallah, kızım kanserden ölmeyecek. İki çocuğum da çok mutlu. Birbirinden bir an olsun ayrılmıyorlar. Türk hükümetine ve çadır kent sorumlularına ayrıca teşekkür ederim. Bizimle çok ilgilendiler. İnanın çok mutluyum."

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Ailenin barındığı konaklama tesislerinin yönetici yardımcısı Faik Akgün ise küçük kızın sağlık durumunun iyi olduğunu ve gün geçtikçe daha da iyiye gittiğini aktardı.

Suriyeli Osman ailesinin çok mutlu olduğu dile getiren Akgün, "Biz de kampta elimizden gelen yardımı yapıyoruz. Ailenin Ankara'ya gidiş ve geliş masraflarını da karşılıyoruz" dedi.