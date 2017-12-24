KÜRESEL İSTATİSTİKLER

1.1 trilyon Euro

Lüks ürün ve hizmet piyasasının 2017 toplam büyüklüğü.

%5

Lükssektörünün yıllık küresel büyüme oranı.

489 milyar Euro

Lüks otomobil sektörünün büyüklüğü. Lideri olduğu lüks sektörünün %42'si. Yıllık büyüme oranı ise % 6.

262 milyar Euro

Kişisel lüks bakım ürünlerinin 2017 büyüklüğü. "Lüks otomobil"in ardından ikinci sırayı tuttuğu lüks sektörünün % 22'sini kaplıyor. 2020'de 300 milyar Euro'ya ulaşması bekleniyor.

En büyük 10 lüks grubu

2016 yılı lüks ürün satışı

1 Louis Vuitton (Fransa) 19.2 milyar Euro 2 Richemont (İsviçre) 10.5 milyar Euro 3 Estee Lauder (ABD) 9.7 milyar Euro 4 Luxottica (İtalya) 8.4 milyar Euro 5 Kering (Fransa) 7.5 milyar Euro 6 Svvatch (İsviçre) 7.3 milyar Euro 7 L'Oreal (Fransa) 6.9 milyar Euro 8 Ralph-Lauren (ABD) 6.4 milyar Euro 9 Chow Tai Fook (Çin) 6.3 milyar Euro 10 PVH (ABD) 5.4 milyar Euro

En hızlı büyüyen 10 grup

Lüks Ürün Satışı Büyüme oranı

24 Pandora (Danimarka) 2.1 milyar Euro %36.3 30 Gitanjali Gems (Hindistan) 1.5 milyar Euro %30.6 41 Kate Spade & Cie (ABD) 1 milyar Euro %28.1 43 Group Valentino (İtalya) 1 milyar Euro %37.8 46 Moncler (İtalya) 0.8 milyar Euro %23.1 51 SMCP (Fransa) 0.6 milyar Euro %26.5 64 Marcolin (İtalya) 0.4 milyar Euro %43.1 72 Furla (İtalya) 0.3 milyar Euro %22.9 74 Rcc de Roupas (Brezilya) 0.3 milyar Euro %29.1 99 Acne Studios (İsveç) 0.1 milyar Euro %27.6

En büyük lüks üreticisi 6 ülke

Lüks markaların ortalama satışı Büyüme Oranı

Fransa 4.3 milyar Euro +%14.9 ABD 2.6 milyar Euro -%0.3 İsviçre 2.6 milyar Euro + %3.6 Çin/Hong Kong 2.3 milyar Euro -%2.3 İtalya 1.1 milyar Euro + %9.3 İngiltere 1.0 milyar Euro + %2.4



En pahalı lüks daire fiyatları

Londra 20 bin Euro/m2

New York 16 bin Euro/m2

Paris 10 bin Euro/m2

Tokyo 25 bin Euro/m2

Sidney11 bin Euro/m2



1630 Euro

Kobe etinden yapılan jambonun kilosu.

5 bin Euro

Beyaz Alba trüf mantarının kilosu. Dünyanın en pahalısı

265

Ağustos 2016-Temmuz2017 arasında Fransa'da piyasaya çıkan yeni parfüm sayısı.

Asya'nın Yükselişi

%80

Kendi ülkeleri dışında lüks ürün satın alan Asyalıların oranı.

2 milyon

Fransa'yı bir yılda ziyaret eden Çinli milyoner sayısı...

%30

Asyalı müşterilerin Fransa lüks piyasasındaki alışveriş oranı... Bu oran 2010'da yüzde 6'ydı.

Mağazacılığın dönüşümü

Andy Warhol'un kehanetlerinden biri de şuydu: "Tüm büyük mağazalar müzeye, tüm müzeler büyük mağazalara dönüşecek..." Bu da tuttu! Lüks markalar, ikonik mağazalarını birer müzeye dönüştürüyor. Louis Vuitton'un Paris Vendome Meydanı'ndaki 4 katlı mağazasında 33 sanat eseri sergileniyor. Hermes'in önemli mağazalarına yaptığı yatırım metrekare başına 25 bin Euro'yu buluyor. Prada, Tokyo'daki mağazasının dış cephesini 83 milyon dolara yeniliyor!

Lüksün yeni çekim merkezi: Havaalanları

2016'da 3.7 milyar kişilik trafiğe ulaşan havacılık sektörü, koskocaman bir pasta... "Küresel tüketiciler", uluslararası havaalanlarına konuşlanan lüks markaların hedefinde... Geçen 15 yılda Paris Charles de Gaulle Havaalanı'nm duty free kısmını Fransız işi bir lüks merkezine çevirmek için 5 milyar Euro yatırım yapıldı. Sonuç tüm dünyada inanılmaz: Uluslararası havaalanlarında elde edilen havacılık dışındaki gelirlerin yüzde 45'i lüks tüketim kapsamına giriyor. Paris'te geçen 10 yılda ikiye katlanan havaalanındaki lüks harcamalarında başı yine Çinliler çekiyor.

yine Çinliler çeKiyor.