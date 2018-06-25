Lüks sınıfta yeni seçenek: A7

Audi markasının yeni tasarımı dilini ve gelecek öngörüsünü temsil eden A7 Sportback, lüks sınıfta standartları yeniden belirliyor. Dört kapılı coupe, dinamik çizgiler, sistematik dijitalleştirme, sportif bir sürüş deneyimi ve çok yönlü bir alan konsepti ile Gran Turismo kavramının yeni tarzını ortaya koyuyor. Gazete Habertürk'ün haberine göre ilk etapta 3.0 lt TDI (286 beygir) motor ve 8 kademeli S tronik şanzımanla satışa sunulacak otomobilin tüm motor seçeneklerinde yarı hibrit sistem kullanılacak.

İç mekânı önceki modele göre 21 milimetre daha uzun olan otomobilin 535 litrelik bagaj hacmi, arka koltukların yatırılmasıyla 1.390 litreye çıkabiliyor