İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen Dolmabahçe-Levazım tüneli projesi kapsamında daha önce bir bölümü alüminyum plakalarla kapatılan Maçka Demokrasi Parkı' nın Vodafone Park'a bakan kısmı da sabah saatlerinde gelen işçiler tarafından kapatılmaya başlandı. Kapatılan alandaki ağaçlar ise tek tek sayılarak kırmızı boyalarla işaretlendi.
Dolmabahçe-Levazım- Baltalimanı-Ayazağa tünel projesi kapsamında Maçka parkının bir bölümü daha önce alüminyum plakalarla kapatılmıştı. Proje kapsamında çalışma alanı içerisinde toplam 199 ağaçtan 85 adedi Sarıyer´deki Mehmet Akif Ersoy Parkı´na, park dışında kalan 114 ağaç da farklı bölgelere nakledilecek. Çalışmalar tamamlandıktan sonra bölgede tekrar ağaçlandırma yapılacak.
SÜRÜCÜLER FARKLI GÜZERGAHLARA YÖNLENDİRİLECEK
Çalışmalar sırasında Bayıldım Caddesi, Kadırgalar Caddesi girişinden Swissotel´e kadar olan bölüm trafiğe kapatılacak. Kadırgalar Caddesi istikametinden Maçka ve Nişantaşı bölgesine gidecek araçlar Harbiye istikametine devam edip bölgeye Mim Kemal Öke Caddesi üzerinden ulaşılacak
Süleyman Seba Caddesi üzerinden Taksim Kabataş ve Karaköy istikametine gidecek araçlar, Bayıldım Caddesi´ne açık olan kısmı kullanarak Prof. Dr. Allaeddin Yavaşça ve Vişneli Tekke Sokaklarını kullanarak Dolmabahçe ve Kadırgalar Caddeleri üzerinden istediklere bölgeye ulaşacak.
"ULAŞIMDA ÇOK CİDDİ KATKILAR SAĞLAYACAK"
Çevre sakinlerinden Ayhan Yüksel "İstanbul´da yapılan tünellerin ulaşımda çok ciddi katkılar sağladığını görüyoruz. Ancak bunları yaparken mümkün olduğu kadar doğanın dokusuna daha az zarar vererek özen göstererek yapılırsa mutlaka iyidir. Ulaşım için ne gerekiyorsa o yapılmalıdır. Özellikle toplu ulaşım çok çok önemlidir" dedi.
Sultan Mahmut Çapal "Buradaki trafiğe katkısı olacakta tabiî ki olabilir. Ama oradaki ağaçların başka bir yerde değerlendirmesi daha iyi olacaktır" dedi.
Can Şahinoğlu ise "Tüneli yaptıktan sonra kapatacaklarsa yine bu şekilde sorun yok. Ama yine tekrar üstü beton kalacaksa o zaman hepimizi için kötü. Ağaçlar kesilmeyecek diyorlardı. Eğer ağaçları keseceklerse durum vahim" dedi.
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