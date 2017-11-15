Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Hariri ve ailesini Fransa'ya davet etti!

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, görevinden istifa eden Lübnan Başbakanı Saad Hariri ve ailesini Fransa'ya davet etti.

Elysee Sarayı’ndan yapılan açıklamada Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, Suudi Prens Mohammed bin Salman ve istifa eden Lübnan Başbakanı Saad Hariri ile konuştuktan sonra, Hariri ve ailesini Fransa'ya davet ettiği, Hariri ve ailesinin önümüzdeki günlerde Fransa’ya varmış olacağı belirtildi.

MACRON'DAN DAVETLE İLGİLİ AÇIKLAMA

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Hariri'ye politik 'sürgün' olmasını teklif etmediğini, Lübnan'daki tansiyonu düşürmek ve Hariri'nin Suudi Arabistan'da tutsak olduğuna dair endişeleri ortadan kaldırmak için bir süreliğine Fransa'ya davet ettiğini söyledi.

AA'nın haberine göre; Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, yaptığı açıklamada, "İstifasının üzerinden 12 gün geçmesine rağmen Hariri'nin Suudi Arabistan'dan dönmemesinin hiçbir gerekçesi olamaz. Biz, bundan dolayı kendisinin zorla alıkonulduğunu ve gözaltında tutulduğunu düşünüyoruz. Hariri'nin alıkonulmasını, Lübnan'a yönelik düşmanca bir tutum olarak kabul ediyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

Hariri, dün sosyal medya hesabından iyi olduğunu ve iki gün içinde ülkesine döneceğini belirtmişti.

Lübnan Başbakanı Hariri, 4 Kasım'da Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da istifa ettiğini açıklamıştı.

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