Maduro'dan Kolombiyalı mevkidaşı için sıradışı sözler: Kokainini kendin çek

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Kolombiya'nin ilaç sıkıntısı yaşayan ülkesine ilaç sevkiyatını durdurması üzerine sert bir açıklama yaptı.

Kolombiya Devlet Başkanı'nı sert sözlerle eleştiren Maduro, "Muazzam bir boykotla karşı karşıyayız ancak bu bizi durduramayacak. Örneğin, Kolombiya'dan aldığımız bazı ilaçların bize satışını Santos hükümeti kısıtladı. Artık onlardan ilaç almayacağız. İlaçlarını kendin kullan. Biz onları Hindistan'dan alacağız ve yakında Venezuela'ya gelecekler. İlaçlarını kendin kullan, kokainini de kendin çek" ifadelerini kullandı.

Maduro, Kolombiya'daki Santos hükümetini sert bir şekilde ilk kez eleştirmiyor. Venezuela Devlet Başkanı, geçtiğimiz Temmuz ayında yaptığı açıklamada da Santos'u tüm yabancılara teslim olan bir 'hain' olarak adlandırmış ve imparatorluk (ABD) tarafından esir alındığını savunmuştu.