Hakan Balamir son yolculuğuna uğurlandı

Yeşilçam sinemasının usta oyuncusu Hakan Balamir, Ataşehir Mimar Sinan Camii'nde düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı. Balamir Maltepe'de toprağa verildi.



DHA'nın haberine göre; usta oyuncu Hakan Balamir, KOAH hastalığıyla uzun süredir mücadele etmiş ve tedavi gördüğü hastanede önceki gün 72 yaşında hayatını kaybetmişti. Balamir için bugün ikindi vakti, Ataşehir Mimar Sinan Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene, Balamir'in oğlu Tufan, kızı Martı, yakınları ve aralarında Engin Aksu, Nilüfer Aydan, Gülsen Tuncer, Berhan Şimşek'in de olduğu sanatçı arkadaşları katıldı.



"ÇOK SEVENLERİ VARDI"



Cami bahçesinde taziyeleri kabul eden Tufan Balamir, "Türkiye bir değerini daha yitirdi. Çok sevenleri vardı. Burada olamayanlar bir bir aradı" dedi.



İki filmde beraber rol aldıkları oyuncu Gülsen Tuncer de, "Ben Hakan Balamir'le iki filmde birden çalıştım. Birisi sevgili eşimin yönetmeliğini yaptığı Bez Bebek filmi. Bundan 30 yıl önce biz Bez Bebek filmini çekiyorduk. İkinci filmimiz Konya'da çekilen Gramafon Avrat filmiydi. Bende bıraktığı izlenim, muhteşem bir insan, çok iyi bir yurttaş, ülkesini çok seven bir insandı. Sinema sanatına aşıktı. Hakan Balamir için sadece iyi şeyler söylenebilir" diye konuştu.



Hakan Balamir, cenaze namazının ardından, Maltepe Küçükyalı Mezarlığı'na defnedildi.

Hakan Balamir

Yeşilçam