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Val Kilmer'dan kötü haber

23 Aralık 2016 Cuma, 10:45:26

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    Beyazperdenin ünlü oyuncusu Val Kilmer hakkında hayranlarını üzen bir iddia ortaya atıldı.

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    İnternetteki radaronline sitesinin haberine göre bu ayın sonunda 57 yaşına girecek olan aktör hayatının son günlerini yaşıyor.

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    Site, aktörün yakın bir arkadaşına dayanarak verdiği haberde Kilmer'ın hastalığın son evrelerinde olduğunu ve büyük olasılıkla yaşayacak sadece birkaç haftası kaldığını iddia etti.

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YORUMLAR 1
  • Misafir 28 dakika önce
    ilginç adam hastayım evet der geçer. ısrarla reddetmesi tuhaf. demek hasta değil.
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