Val Kilmer'dan kötü haber

23 Aralık 2016 Cuma, 10:45:26 | Güncelleme: 11:07:50
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Beyazperdenin ünlü oyuncusu Val Kilmer hakkında hayranlarını üzen bir iddia ortaya atıldı.
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İnternetteki radaronline sitesinin haberine göre bu ayın sonunda 57 yaşına girecek olan aktör hayatının son günlerini yaşıyor.
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Site, aktörün yakın bir arkadaşına dayanarak verdiği haberde Kilmer'ın hastalığın son evrelerinde olduğunu ve büyük olasılıkla yaşayacak sadece birkaç haftası kaldığını iddia etti.
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İnternet sitesinin haberine göre Kilmer, herkesi iyi olduğuna inandırmaya çalışıyor. Ama durum pek öyle değil ve ünlü oyuncunun sağlığı giderek daha kötü bir hale geliyor.
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Val Kilmer'ın yakın arkadaşı Michael Douglas bir süre önce ünlü aktörün gırtlak kanserine yakalandığını ve durumunun kötü olduğunu ileri sürmüştü. Bu iddiaların ardından Val Kilmer, kanser olmadığını söylemişti. Ünlü aktör bu iddialara “Michael Douglas’ı severim ama kendisi yanlış bilgilendirilmiş” diye cevap vermişti.