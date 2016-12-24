Jennifer Lawrence sinirlendi

24 Aralık 2016 Cumartesi, 11:37:11 | Güncelleme: 11:54:46
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Oscar ödüllü aktris Jennifer Lawrence, perşembe günü Passengers filminde rol aldığı aktör Chris Pratt ile birlikte Avustralya'da yayın yapan KIIS FM adlı radyonun canlı yayınına konuk oldu. Hollywood'un iki ünlü ismi programda, dinleyicilerden telefonla gelen sorulara cevap verdi.
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Radyo programının sunucusu ünlü aktris Sophie Monk, birlikte rol aldıkları son filmdeki +18 sahneye lafı getirerek Hollywood yıldızlarına sataştı.
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JLaw ve Chris, sunucunun sözü cinsel ilişki sahnesine getirmesine bozularak, konuyu kapatmasını istedi.
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Gelen mahrem soru karşısında Chris, 'uçakta' cevabını verirken Jennifer, "Öyle bir deneyimim olmadı, güvende olmayı seviyorum" sözlerini dile getirdi.
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Sunucu Monk'un gayet kişisel ve mahrem bir soruyu dillendirmesine öfkelenen Hollywood yıldızlarının tanıtımcısı, sinirli bir sesle 'teşekkürler' dedikten sonra şaşkınlık içinde kalan Monk'u ve yardımcısını hedef alan: "Seninle işimiz bitti." sözlerini sarf etti.
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Lawrence ve Pratt'ın stüdyoyu terk etmesi, ardından da ünlü yıldızların medya temsilcisinin tepkisi üzerine donakalan Sophie Monk ve sunucu arkadaşı Matty Acton durumu kurtarmaya çalıştı.
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Bu gerilimli anların hemen ardından yapılan bir telefon bağlantısında bir dinleyicinin: "Cinsel ilişkiye girdiğiniz en maceralı ve heyecanlı mekan neresiydi?" sorusunu sunucu ünlü konuklarına yöneltti.