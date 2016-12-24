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Jennifer Lawrence sinirlendi

24 Aralık 2016 Cumartesi, 11:37:11

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    Oscar ödüllü aktris Jennifer Lawrence, perşembe günü Passengers filminde rol aldığı aktör Chris Pratt ile birlikte Avustralya'da yayın yapan KIIS FM adlı radyonun canlı yayınına konuk oldu. Hollywood'un iki ünlü ismi programda, dinleyicilerden telefonla gelen sorulara cevap verdi.

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    Radyo programının sunucusu ünlü aktris Sophie Monk, birlikte rol aldıkları son filmdeki +18 sahneye lafı getirerek Hollywood yıldızlarına sataştı.

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    JLaw ve Chris, sunucunun sözü cinsel ilişki sahnesine getirmesine bozularak, konuyu kapatmasını istedi.

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