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Kim Kardashian eşini futbolcuyla mı aldatıyor?

02 Ocak 2017 Pazartesi, 13:29:48

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    Ünlü televizyon yıldızı Kim Kardashian'ın, kocası Kanye West'i Amerikan futbolcusu Marquette King ile aldattığı iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü.

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    RadarOnline.com'un haberine göre ünlü televizyon yıldızı Kim Kardashian ile şarkıcı kocası Kanye West'in evlilikleri aldatma iddiasıyla yıkılmanın eşiğine geldi.

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    36 yaşındaki Kardashian'a yakın bir kaynağın iddiasına göre; Kanye West, karısının Amerikan futbol ligi takımlarından Oakland Raiders'ın ünlü oyuncusu Marquette King ile kendisini aldattığından şüpheleniyor.

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