Gerard Depardieu son görüntüsüyle şaşırttı

Gerard Depardieu, son görüntüsüyle hayranlarını bir kez daha şaşırttı.
Arjantin'in başkenti Buenos Aires'teki Colombus Tiyatrosu'nun konuğu olarak bu ülkede bulunan Depardieu, iki gecelik bir gösteri sundu. Gösterinin provaları sırasında sahneye sadece bir kot pantolon ve onun düşmesini önleyen askılarıyla çıkan 68 yaşındaki Depardieu, aldığı kilolarla çok konuşuldu.
Aktör, daha önce de yine benzer bir kıyafet içinde bir film setinde görüntülenmişti. Gerard Depardieu, iki yıl önce yoğun alkol kullanımı nedeniyle ortaya çıkan sağlık sorunlarıyla uğraşmıştı.