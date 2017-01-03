Gerard Depardieu son görüntüsüyle şaşırttı

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Arjantin'in başkenti Buenos Aires'teki Colombus Tiyatrosu'nun konuğu olarak bu ülkede bulunan Depardieu, iki gecelik bir gösteri sundu. Gösterinin provaları sırasında sahneye sadece bir kot pantolon ve onun düşmesini önleyen askılarıyla çıkan 68 yaşındaki Depardieu, aldığı kilolarla çok konuşuldu.