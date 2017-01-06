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Kim Kardashian'ın kıyafeti olay oldu

Reality şov yıldızı Kardashian'ın Los Angeles'taki bir bale okulunu ziyareti sırasında giydiği kıyafet büyük ilgi topladı

06 Ocak 2017 Cuma, 22:19:00 Güncelleme: 22:22:10

ABD'li şov yıldızı Kim Kardashian'ın Los Angeles'taki bir bale okulunu ziyareti sırasında giydiği, üzerinde Sovyetler Birliği'nin sembollerinden orak-çekiç bulunan kırmızı sweatshirtü büyük ilgi topladı.

Genellikle dekoltenin cüretkârca kullandığı giysileriyle dikkatleri üzerine toplayan Kim Kardashian, bu kez farklı bir kıyafetle gündeme geldi.

Reality şov yıldızı Kardashian, Rap şarkıcısı eşi Kanye West ve kızı North ile Fındıkkıran balesini izlemek için Los Angeles Bale Okulu'na gittiği sırada giydiği kırmızı sweatshirt ile tüm gözleri üzerine çevirdi. Kardashian'ın kıyafetinin kolunda Sovyetler Birliği'nin sembollerinden orak-çekiç bulunuyordu.

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