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19 yaşındaki kraliçenin fiziki özelliklerinin güzellik standartlarına uymadığını ileri süren sosyal medya kullanıcılarından bazıları, bu tepkiyi ırkçılık boyuta taşıdı. Bazı sosyal medya kullanıcılarıyla jüriyi politik doğruculukla suçlayarak Ikalaba'nın siyasi olduğu için seçilmiş olduğunu savundu.