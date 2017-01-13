Rusya'nın en güzel kadınları belirlendi

12 Ocak 2017 Perşembe, 23:59:07 | Güncelleme: 13 Ocak 2017 Cuma, 00:54:33
Erkek dergisi Maxim, internet üzerinden yaptığı oylamayla Rusya’nın en güzel kadınını belirledi. 34 yaşındaki şarkıcı Vera Brejneva, 'Rus Kim Kardashian' olarak anılan Anastasya Kvitko’yu geride bırakarak birinci oldu
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Erkek dergisi Maxim, internet üzerinden gerçekleştirdiği bir anketle Rusya’nın en güzel kadınını seçti.
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Oylama sonucunda eskiden Ukraynalı Nu Virgos grubunda yer alan ve daha sonra kariyerine tek başına devam eden 34 yaşındaki Vera Brejneva başı çekti.
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Instagram'da 6 milyon takipçisi olan ve dikkat çeken fotoğraflarıyla bilinen Brejneva, Rusya’nın öne çıkan diğer güzellerini de geride bıraktı.
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Oylamada 30 yaşındaki şarkıcı Natalya Kristyakova Ionova da ikinciliğe yerleşti.
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Glukoza, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in vaftiz kızı Kseniya Sobçak’ın yakın arkadaşı olarak biliniyor.
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Rus Kim Kardashian' olarak anılan ve Instagram’da 5 milyondan fazla takipçisi olan model Anastasya Kvitko da üçüncü oldu.