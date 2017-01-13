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Rusya'nın en güzel kadınları belirlendi

12 Ocak 2017 Perşembe, 23:59:07

Erkek dergisi Maxim, internet üzerinden yaptığı oylamayla Rusya’nın en güzel kadınını belirledi. 34 yaşındaki şarkıcı Vera Brejneva, 'Rus Kim Kardashian' olarak anılan Anastasya Kvitko’yu geride bırakarak birinci oldu

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    Erkek dergisi Maxim, internet üzerinden gerçekleştirdiği bir anketle Rusya’nın en güzel kadınını seçti.

     

     

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    Oylama sonucunda eskiden Ukraynalı Nu Virgos grubunda yer alan ve daha sonra kariyerine tek başına devam eden 34 yaşındaki Vera Brejneva başı çekti.

     

     

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    Instagram'da 6 milyon takipçisi olan ve dikkat çeken fotoğraflarıyla bilinen Brejneva, Rusya’nın öne çıkan diğer güzellerini de geride bıraktı.

     

     

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