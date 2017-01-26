DÜNYADAN
26 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
Jelena Krunic
DÜNYADAN

Jelena Krunic, iç çamaşırında uyuşturucuyla yakalandı!

Sırp model Jelena Krunic, televizyon programına katılmadan bir gün önce polisin yaptığı baskında iç çamaşırında uyuşturucuyla yakalandı

26 Ocak 2017 Perşembe, 12:38:56 Güncelleme: 12:39:52

Vücudu Hollywood ünlü oyuncularının dövmeleriyle kaplı Sırp reality şov yıldızı ve model Jelena Krunic, 'Çiftler' adlı televizyon programına katılmasından bir gece önce iç çamaşırında uyuşturucu maddeyle yakalandı.

GÖZALTINA ALINIP SERBEST KALDI

Polis baskınında gözaltına alınan ünlü model tutuksuz yargılandığı için beşinci sezonu yayınlanan programa katıldı. İç çamaşırında 'kristal' adı verilen uyuşturucu maddeyle 28 Aralık günü Belgrad'ta yakalanan Krunic'in o an yanında adı açıklanmayan bir erkeğin de bulunduğu belirtildi.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Imogen Anthony'den Instagram protestosu
DÜNYADAN

Instagram'ı böyle protesto etti
Playboy Instagram'ın en güzel kadınlarını sıraladı
DÜNYADAN

Playboy açıkladı! İşte o liste...
Kylie Jenner sosyal medyayı salladı
DÜNYADAN

Paylaşımı rekor kırdı
Khloe Kardashian'ın kalçaları gerçek değilmiş
DÜNYADAN

Meğer gerçek değillermiş....

Paris Jackson: Babam öldürüldü
DÜNYADAN

"Babam öldürüldü, tecavüze uğradım"
Gaby Odiele: İnterseks doğdum
DÜNYADAN

Çift cinsiyetli mankenden olay itiraflar
Bella Hadid transparanı abarttı
DÜNYADAN

Sütyensiz Bella

Bebeğini anne sütüyle besleyen ünlüler
DÜNYADAN

Çocuğunu böyle emzirdi