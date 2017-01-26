Jelena Krunic, iç çamaşırında uyuşturucuyla yakalandı!

Vücudu Hollywood ünlü oyuncularının dövmeleriyle kaplı Sırp reality şov yıldızı ve model Jelena Krunic, 'Çiftler' adlı televizyon programına katılmasından bir gece önce iç çamaşırında uyuşturucu maddeyle yakalandı.

GÖZALTINA ALINIP SERBEST KALDI

Polis baskınında gözaltına alınan ünlü model tutuksuz yargılandığı için beşinci sezonu yayınlanan programa katıldı. İç çamaşırında 'kristal' adı verilen uyuşturucu maddeyle 28 Aralık günü Belgrad'ta yakalanan Krunic'in o an yanında adı açıklanmayan bir erkeğin de bulunduğu belirtildi.