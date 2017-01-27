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DÜNYADAN

Mischa Barton'ı komşuları hastaneye kaldırdı

27 Ocak 2017 Cuma, 10:11:21

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    2000'li yılların başında ana karakterlerden birini canlandırdığı The O.C adlı diziyle ün kazanan ama sonra hem kariyerinde hem de özel hayatında büyük bir düşüş yaşayan Mischa Barton, yine bir yıkım yaşadı.

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    Bir dönem abartılı şekilde kilo alıp vermesiyle gündeme oturan Barton, Batı Hollywood'daki evinin bahçesinde çaresizlik içinde çığlıklar atmaya başladı. 

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    31 yaşındaki Barton'un çığlıklarını duyan komşuları evlerinin bahçelerine ve pencerelerine çıktı. Bu sırada Barton'un "Annem bir cadı" diye bağırdığı ve bir yandan da ağladığı duyuldu.

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YORUMLAR 0
  • Misafir 11 dakika önce
    yazık kendini mahvetmiş
  • Misafir 23 dakika önce
    huzur islamda
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