İşte Bella Hadid'in yeni sevgilisi

Ünlü müzisyen The Weeknd’le yaşadığı ilişkinin ardından uzun süredir kalbi boş olan 20 yaşındaki modelin, Avustralyalı meslektaşı Jordan Barrett’la aşk yaşadığı ortaya çıktı. HT Magazin'de yer alan habere göre; Birkaç gün önce eski sevgilisi The Weeknd’i Instagram’da takip etmeyi bırakan Hadid’in bu hamlesinin sebebinin yeni ilişkisi olduğu belirtilirken, bir aydır birlikte oldukları iddia edilen seksi model ve sevgilisinin objektifler önündeki rahat tavırları dikkat çekti. Podyumlarda fırtına gibi esen süper model Bella Hadid, önceki gün New York’ta yeni sevgilisi Jordan Barrett’la ilk kez objektiflerin karşısına çıktı

