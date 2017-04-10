Irina Shayk ve Bradley Cooper'ın bebeği doğdu

Oyuncu Bradley Cooper ile model Irina Shayk’ın çocuğu dünyaya geldi. ABD basını haberi, "Muhtemelen dünyanın en güzel bebeği doğdu" ifadesiyle duyurdu.
People dergisinin haberine göre, 42 yaşındaki aktörle 31 yaşındaki modelin bebeğinin iki hafta önce dünyaya geldiği öğrenildi. ABD basını, çok güzel bir anne ve yakışıklı bir babadan doğan bebeği, “Muhtemelen dünyanın en güzel bebeği olacak” ifadesiyle duyurdu.
Çift, bebeklerinin cinsiyetini doğuma kadar öğrenmemeyi tercih etti, bebeğin cinsiyetini ve ismini halen açıklamadı. Ünlü ikili, Irina Shayk’ın hamilelik haberlerini hiçbir zaman doğrulamamış ancak süper modelin hamilelik söylentisi ilk olarak Kasım 2016’da yapılan Victoria’s Secret defilesinde ortaya çıkmıştı.