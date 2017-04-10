Irina Shayk ve Bradley Cooper'ın bebeği doğdu

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Çift, bebeklerinin cinsiyetini doğuma kadar öğrenmemeyi tercih etti, bebeğin cinsiyetini ve ismini halen açıklamadı. Ünlü ikili, Irina Shayk’ın hamilelik haberlerini hiçbir zaman doğrulamamış ancak süper modelin hamilelik söylentisi ilk olarak Kasım 2016’da yapılan Victoria’s Secret defilesinde ortaya çıkmıştı.