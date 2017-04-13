Blake Lively: Doğumda bana şarkı çaldı

3 | 9

ABD’li aktris, doğum sancıları çektiği sırada eşinin ona şarkı çaldığını söyledi. 29 yaşındaki güzel, "Doğumdayken kocam bana ‘Let’s Get It On’ (Sevişelim) şarkısını çaldı. Doktorum buna o kadar güldü ki bebeğimizi düşürecek sandım" şeklinde esprili bir açıklama yaptı.