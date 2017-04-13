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Blake Lively: Doğumda bana şarkı çaldı

13 Nisan 2017 Perşembe, 14:55:55

  • 1 Blake Lively: Doğumda bana şarkı çaldı
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    ABD'li oyuncu Blake Lively, eşi Ryan Reynolds’un doğum esnasında DJ'lik yaparak, kendisine ‘Let’s Get It On’ (Sevişelim) şarkısını çaldığını açıkladı.

  • 2 Blake Lively: Doğumda bana şarkı çaldı
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    'Deadpool'un yıldızı Ryan Reynolds’un kendisi gibi oyuncu olan eşi Blake Lively, katıldığı televizyon programında çarpıcı açıklamalar yaptı.

  • 3 Blake Lively: Doğumda bana şarkı çaldı
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    ABD’li aktris, doğum sancıları çektiği sırada eşinin ona şarkı çaldığını söyledi. 29 yaşındaki güzel, "Doğumdayken kocam bana ‘Let’s Get It On’ (Sevişelim) şarkısını çaldı. Doktorum buna o kadar güldü ki bebeğimizi düşürecek sandım" şeklinde esprili bir açıklama yaptı.

  • 4 Blake Lively: Doğumda bana şarkı çaldı
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    Film setinde tanışıp 2012 yılında evlenen, Aralık 2014’te kızları James’i kucağına alan Blake Lively-Ryan Reynolds çifti, geçtiğimiz eylül ayında ikinci bebeklerini kucağına aldı.

  • 5 Blake Lively: Doğumda bana şarkı çaldı
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