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DÜNYADAN

Alessandra Ambrosio'dan vücut şov

20 Nisan 2017 Perşembe, 15:47:05

  • 1 Alessandra Ambrosio'dan vücut şov
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    Victoria's Secret'ın 36 yaşındaki modeli Alessandra Ambrosio, Narcisse Magazine dergisi için objektif karşısına geçti.

  • 2 Alessandra Ambrosio'dan vücut şov
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    Narcisse Magazine dergisi, yeni sayısında 6 kapakla okurlarının karşına çıkacak.

  • 3 Alessandra Ambrosio'dan vücut şov
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    Dünyaca ünlü 5 modelle çekimler yapan derginin en iddialı çalışması Victoria’s Secret’ın en çok para kazanan modeli Alessandra Ambrosio…

  • 4 Alessandra Ambrosio'dan vücut şov
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    36 yaşındaki Brezilyalı model, objektif karşısına nude bir mayo ile çıkıyor.

  • 5 Alessandra Ambrosio'dan vücut şov
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    Kapakta yer alacak diğer isimler ise; Daphne Groeneveld, Lucky Blue Smith, Emily DiDonato and Luma Grothe.

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