Alessandra Ambrosio'dan vücut şov

Victoria's Secret'ın 36 yaşındaki modeli Alessandra Ambrosio, Narcisse Magazine dergisi için objektif karşısına geçti.
Narcisse Magazine dergisi, yeni sayısında 6 kapakla okurlarının karşına çıkacak.
Dünyaca ünlü 5 modelle çekimler yapan derginin en iddialı çalışması Victoria’s Secret’ın en çok para kazanan modeli Alessandra Ambrosio…
36 yaşındaki Brezilyalı model, objektif karşısına nude bir mayo ile çıkıyor.
Kapakta yer alacak diğer isimler ise; Daphne Groeneveld, Lucky Blue Smith, Emily DiDonato and Luma Grothe.