Çıplak fotoğrafları çalınan ünlü isimler

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Yayınlanan fotoğrafların çok büyük bir kısmı tehlikede olan iCloud hesaplarından ve diğer özel adreslerden çalınmış gibi gözüküyor. Apple’ın güvenliğe bu kadar önem vermesine rağmen ünlü isimlerin iPhone tercih etmesi, hackerların en büyük saldırı kaynaklarının iOS olmasını sağlıyor.