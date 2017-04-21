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Çıplak fotoğrafları çalınan ünlü isimler

21 Nisan 2017 Cuma, 14:03:28

  • 1 Çıplak fotoğrafları çalınan ünlü isimler
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    Ünlülerin başı hackerlardan kurtulmuyor. Emma Watson ile başlayan Fappening 2.0'ın ünlü isimlerin hacklenmesinin dördüncü dalgası yaşandı. 

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    İlk olarak Emma Watson ve Amanda Seyfried ile başlayan Fappening 2.0 sızıntısına 3 yeni isim daha katıldı. Bu üç isim, Disney’de uzun yıllar boyunca çocuk oyunculuk yapmış ve ergenliğe geçince büyük değişim gösteren Miley Cyrus ile birlikte Rosario Dawson ve Suki Waterhouse oldu.

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    Yayınlanan fotoğrafların çok büyük bir kısmı tehlikede olan iCloud hesaplarından ve diğer özel adreslerden çalınmış gibi gözüküyor. Apple’ın güvenliğe bu kadar önem vermesine rağmen ünlü isimlerin iPhone tercih etmesi, hackerların en büyük saldırı kaynaklarının iOS olmasını sağlıyor.

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    Fappening 2.0’ın tüm dalgalarında özel fotoğrafları ortaya çıkan isimler ise şu şekilde;

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    Jillian Murray

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