Sneijder-Yolanthe çiftinden sürpriz karar

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Haftalık magazin dergisi Privé’ye konuşan Wesley Sneijder, “Çalışmalarımız tamamlanmak üzere. Bana göre çok güzel olacak” diye konuştu. De Telegraaf ise, Sneijder’in bu sezonun sonunda İstanbul’a veda edebileceğini yazdı.