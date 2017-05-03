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Sneijder-Yolanthe çiftinden sürpriz karar

03 Mayıs 2017 Çarşamba, 04:38:15 HABERTURK.COM

Galatasaraylı futbolcu Wesley Sneijder ve eşi Yolanthe, İbiza Adası’nda bir club açmak için kolları sıvadı. Sneijder club’ın haziranda açılacağını söyledi

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    Galatasary'ın Hollandalı futbolcusu Wesley Sneijder, İspanya’nın İbiza Adası’nda eşi Yolanthe ile birlikte bir lounge club açıyor.

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    Gazete Habertük'ten Ünal Öztürk'ün haberine göre eşinin doğduğu İbiza’da kayınpederinden kalan villayı tamamen yenileyerek adanın en güzel evine dönüştüren Sneijder, haziran ayında açmayı planladığı club çalışmalarını büyük bir gizlilik içinde sürdürmeyi başardı.

     

     

     

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    Wesley Sneijder’in futbol kariyerine noktayı koyduktan sonra kayınpederi gibi eğlence sektöründe faal olacağına kesin gözle bakılıyor.

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    Haftalık magazin dergisi Privé’ye konuşan Wesley Sneijder, “Çalışmalarımız tamamlanmak üzere. Bana göre çok güzel olacak” diye konuştu. De Telegraaf ise, Sneijder’in bu sezonun sonunda İstanbul’a veda edebileceğini yazdı.  

  • 5 Sneijder-Yolanthe çiftinden sürpriz karar
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    Sneijder’in İbiza’ya daha kolay uçabileceği için Roma’ya sıcak bakabileceği ifade edildi.

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