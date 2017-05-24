Cannes Film Festivali'ne Irina Shayk damgası

24 Mayıs 2017 Çarşamba, 12:33:22 | Güncelleme: 12:48:27
1
1|16
31 yaşındaki Irina Shayk, 70'inci Cannes Film Festivali kapsamında gerçekleşen Hiraki adlı filmin gala gecesinin konukları arasındaydı.
2
2|16
Derin yırtmaçlı sarı bir elbise giyen Shayk'ın doğumdan kısa bir zaman sonra forma girdiği dikkatlerden kaçmadı.
3
3|16
Shayk, büyük önem verdiği bu geceye öylesine büyük bir özenle hazırlanmıştı ki kırmızı halıda yürürken zaman zaman kameramanlar ve foto muhabirleri bile işlerine kısa bir ara verip Shayk'ı izlediler.
4
4|16
Bu kırmızı halı yürüyüşü bir anlamda Irina Shayk için "hasretin sona ermesi" anlamına da geliyor. Ünlü model bir süredir sosyal medya hesabında geçmiş yıllarda Cannes'da çekilen pozlarını paylaşıp tekrar o halıya çıkacağı anı heyecanla beklediğini belirtmişti.