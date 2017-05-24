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Cannes Film Festivali'ne Irina Shayk damgası

24 Mayıs 2017 Çarşamba, 12:33:22

  • 1 Cannes Film Festivali'ne Irina Shayk damgası
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    31 yaşındaki Irina Shayk, 70'inci Cannes Film Festivali kapsamında gerçekleşen Hiraki adlı filmin gala gecesinin konukları arasındaydı.

  • 2 Cannes Film Festivali'ne Irina Shayk damgası
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    Derin yırtmaçlı sarı bir elbise giyen Shayk'ın doğumdan kısa bir zaman sonra forma girdiği dikkatlerden kaçmadı.

  • 3 Cannes Film Festivali'ne Irina Shayk damgası
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    Shayk, büyük önem verdiği bu geceye öylesine büyük bir özenle hazırlanmıştı ki kırmızı halıda yürürken zaman zaman kameramanlar ve foto muhabirleri bile işlerine kısa bir ara verip Shayk'ı izlediler.

  • 4 Cannes Film Festivali'ne Irina Shayk damgası
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    Bu kırmızı halı yürüyüşü bir anlamda Irina Shayk için "hasretin sona ermesi" anlamına da geliyor. Ünlü model bir süredir sosyal medya hesabında geçmiş yıllarda Cannes'da çekilen pozlarını paylaşıp tekrar o halıya çıkacağı anı heyecanla beklediğini belirtmişti.

  • 5 Cannes Film Festivali'ne Irina Shayk damgası
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