DÜNYADAN

Werner Mürz - Victoria Swarovski çifti balayı için Ege turuna çıktı

13 Temmuz 2017 Perşembe, 15:53:11

  • 1 Werner Mürz - Victoria Swarovski çifti balayı için Ege turuna çıktı
    1 | 12

    Emlak yatırımcısı Werner Mürz ile magazin manşetlerini süsleyen bir düğün ile evlenen Swarovski imparatorluğunun varisi ve Avusturya'da ünlü bir şarkıcı olan Victoria Swarovski balayı için Bodrum'u tercih etti.

  • 2 Werner Mürz - Victoria Swarovski çifti balayı için Ege turuna çıktı
    2 | 12

    Swarovski markasının sahiplerinden Paul Swarovski'nin 23 yaşındaki kızı Victoria, uzun süredir birlikte olduğu yatırımcı sevgilisi Werner Mürz ile İtalya'nın Trieste kentindeki görkemli bir törenle hayatını birleştirmişti.

  • 3 Werner Mürz - Victoria Swarovski çifti balayı için Ege turuna çıktı
    3 | 12

    500 bin tane kristal taşla süslü, 1.2 milyon dolar değerindeki gelinliğiyle magazin manşetlerinde yer alan Victoria Swarovski balayı için Türkiye'yi tercih etti.

  • 4 Werner Mürz - Victoria Swarovski çifti balayı için Ege turuna çıktı
    4 | 12

    Victoria Swarovski ve Werner Mürz Bodrum'da kiraladıkları tekneyle Ege turuna çıktı.

    • HABERİN DEVAMI
  • 5 Werner Mürz - Victoria Swarovski çifti balayı için Ege turuna çıktı
    5 | 12

    Yeni evli çift Datça ve Dirsek Bükü'nün ardından son olarak Göcek'e demir attı. Victoria Swarovski balayı fotoğraflarını Instagram hesabından paylaştı ve Beautiful Turkey, (Harika Türkiye) notunu düşmeyi ihmal etmedi.

    • HABERİN DEVAMI

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
Ziyaretçi
2000
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 2000