Werner Mürz - Victoria Swarovski çifti balayı için Ege turuna çıktı

Emlak yatırımcısı Werner Mürz ile magazin manşetlerini süsleyen bir düğün ile evlenen Swarovski imparatorluğunun varisi ve Avusturya'da ünlü bir şarkıcı olan Victoria Swarovski balayı için Bodrum'u tercih etti.
Swarovski markasının sahiplerinden Paul Swarovski'nin 23 yaşındaki kızı Victoria, uzun süredir birlikte olduğu yatırımcı sevgilisi Werner Mürz ile İtalya'nın Trieste kentindeki görkemli bir törenle hayatını birleştirmişti.
500 bin tane kristal taşla süslü, 1.2 milyon dolar değerindeki gelinliğiyle magazin manşetlerinde yer alan Victoria Swarovski balayı için Türkiye'yi tercih etti.
Victoria Swarovski ve Werner Mürz Bodrum'da kiraladıkları tekneyle Ege turuna çıktı.
Yeni evli çift Datça ve Dirsek Bükü'nün ardından son olarak Göcek'e demir attı. Victoria Swarovski balayı fotoğraflarını Instagram hesabından paylaştı ve Beautiful Turkey, (Harika Türkiye) notunu düşmeyi ihmal etmedi.