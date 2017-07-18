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Jessica Alba üçüncü bebeğine hamile

18 Temmuz 2017 Salı, 14:27:24

  • 1 Jessica Alba üçüncü bebeğine hamile
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    Güzel oyuncu Jessica Alba, üçüncü bebeğini beklediğini sosyal medya hesabından duyurdu.

  • 2 Jessica Alba üçüncü bebeğine hamile
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    Büyük kızı Honor ve küçük kızı Haven ile birlikte kamera karşısına geçen Alba, bebek haberini Instagram sayfasında takipçileriyle paylaştı. Jessica Alba hem kendisinin ve kızların hem de kocası Cash Warren'ın bu haberden çok mutlu olduğunu belirtti.

  • 3 Jessica Alba üçüncü bebeğine hamile
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    Jessica Alba ile film yapımcısı Cash Warren, 2008 yılında evlendi. Çiftin Honor Maria adında 9, Haven adında 5 yaşında bir kızları daha bulunuyor.

  • 4 Jessica Alba üçüncü bebeğine hamile
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    Alba ve kızlarının yeni bebek videosu takipçilerinden 2 milyonun üzerinde beğeni aldı.

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  • 5 Jessica Alba üçüncü bebeğine hamile
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    Şu sıralar Hawai'de tatilde olan Jessica Alba'nın karnının belirginleşmeye başlaması da dikkatlerden kaçmadı.

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