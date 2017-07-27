DÜNYADAN

Brad Pitt'ten boşanan Angelina Jolie bilinmeyenleri anlattı

27 Temmuz 2017 Perşembe, 11:12:38

  • 1 Brad Pitt'ten boşanan Angelina Jolie bilinmeyenleri anlattı
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    Dünyaca ünlü ABD'li oyuncu Angelina Jolie, Vanity Fair'e verdiği röportajda, aktör Brad Pitt ile boşanmalarıyla ilgili bilinmeyen ayrıntıları anlattı.

  • 2 Brad Pitt'ten boşanan Angelina Jolie bilinmeyenleri anlattı
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    Zor günler geçirdiğini söyleyen Jolie, "Çocuklarımdan gizli banyoda ağlıyordum" dedi.

  • 3 Brad Pitt'ten boşanan Angelina Jolie bilinmeyenleri anlattı
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    Jolie, Pitt'le aralarındaki ilişkinin 2016 yazında, 'First They Killed My Father' filminin Kamboçya'daki çekimleri sırasında zayıflamaya başladığını söyledi.

  • 4 Brad Pitt'ten boşanan Angelina Jolie bilinmeyenleri anlattı
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    Bu dönemi 'hayatının en zor zamanı' olarak tanımlayan oyuncu, aralarındaki ilişkiyi 'Sadece havadan sudan şeyler konuşmak için bir araya gelen insanlar gibiydik' sözleriyle anlattı.

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  • 5 Brad Pitt'ten boşanan Angelina Jolie bilinmeyenleri anlattı
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    Jolie sözlerine "Böyle durumlarda çocukların gözleri önünde değil de duşta ağlamanın çok önemli olduğunu düşünüyorum. Siz emin olmasanız bile, onların her şeyin iyi olacağını düşünmeleri çok önemli" diye devam etti.

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