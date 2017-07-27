Dünyaca ünlü ABD'li oyuncu Angelina Jolie, Vanity Fair'e verdiği röportajda, aktör Brad Pitt ile boşanmalarıyla ilgili bilinmeyen ayrıntıları anlattı.
Zor günler geçirdiğini söyleyen Jolie, "Çocuklarımdan gizli banyoda ağlıyordum" dedi.
Jolie, Pitt'le aralarındaki ilişkinin 2016 yazında, 'First They Killed My Father' filminin Kamboçya'daki çekimleri sırasında zayıflamaya başladığını söyledi.
Bu dönemi 'hayatının en zor zamanı' olarak tanımlayan oyuncu, aralarındaki ilişkiyi 'Sadece havadan sudan şeyler konuşmak için bir araya gelen insanlar gibiydik' sözleriyle anlattı.
Jolie sözlerine "Böyle durumlarda çocukların gözleri önünde değil de duşta ağlamanın çok önemli olduğunu düşünüyorum. Siz emin olmasanız bile, onların her şeyin iyi olacağını düşünmeleri çok önemli" diye devam etti.