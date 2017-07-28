Kim Kardashian 3. kez anne oluyor

Kardashian Ailesi'nin hayatını anlatan reality programında 3. hamileliğin hayati risk taşıdığını öğrendiğinde taşıyıcı anne arayışlarına başlayan Kim Kardashian’ın geçtiğimiz aylarda ajans aracılığıyla bir taşıyıcı anne ile anlaştığı ortaya çıkmıştı.



Glamour'ın İngiliz edisyonuna göre; Kardashian-Kanye West çiftinin anlaştığı taşıyıcı anne 3 aylık hamile.



San Diego’da yaşayan 20’li yaşlarındaki taşıyıcı anneye 113 bin dolar ödeyeceği iddia edilen ünlü yıldızdan henüz resmi bir açıklama gelmedi. Ancak iddialar doğruysa Kardashian, 2018 Ocak ayında üçüncü bebeğini kucağına alacak.



TMZ'nin haberine göre; Kanye West ve Kim Kardashian'ın ajansa aracılık için verecekleri ücret hariç, taşıyıcı anneye 10 ay için 45 bin dolar ödeyecek. Hatta eğer ikiz olursa bunun için artı 5 bin dolar daha ödeme yapılacak.



Taşıyıcı anne üçüz bebek dünyaya getirirse de bebek başına 10 bin dolar fazladan ödenecek. Hamilelik sırasında taşıyıcı annenin üreme organları zarar görürse de 4 bin dolar tazminat alacak.

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