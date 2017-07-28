Hayatını ve kariyerini 1996 yılından bu yana ABD'de sürdüren model ve oyuncu Tuğba Ercan, geçtiğimiz gün Miami'de denize girerken görüntülendi.
Ercan, uzun uzun yüzdükten sonra denizden çıkarak şezlonga uzandı ve günün keyfini çıkardı.
Gösteri dünyasındaki herkesin hayallerinden biridir muhtemelen günün birinde bu işin kalbi olan Hollywood'a gitmek ve adını burada da duyurmak. İşte bu hayal uğruna yıllar önce yola çıkan ve adını ABD'de TV ve moda dünyasında duyuran biri var; Tuğba Ercan...
Türkiye'de doğup büyüyen Tuğba Ercan, 1996 yılında ABD'nin yolunu tuttu. Eğitimini de bu ülkede tamamladıktan sonra modellik kariyeri yapmaya karar verdi.
Henüz 15 yaşındayken Türkiye'den ABD'ye göç eden Ercan 2008 yılında Victoria's Secret model seçmelerine katıldı. Ana defieleye çıkamadı belki ama dublör model olarak seçildi. Üstelik de Adriana Lima'nın dublörlüğünü üstlendi.