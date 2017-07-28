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Gösteri dünyasındaki herkesin hayallerinden biridir muhtemelen günün birinde bu işin kalbi olan Hollywood'a gitmek ve adını burada da duyurmak. İşte bu hayal uğruna yıllar önce yola çıkan ve adını ABD'de TV ve moda dünyasında duyuran biri var; Tuğba Ercan...