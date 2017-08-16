Hackerların son kurbanı Anne Hathaway oldu! Çıplak fotoğrafları...

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Benzer bir saldırı geçen nisan ayında ABD'li oyuncu ve şarkıcı Miley Cyrus'a da yapılmıştı. Ağustos 2014'te de çoğu kadınlara ait olan ve aralarında Jennifer Lawrence ve Kate Upton'ın da bulunduğu ünlülerin 500'e yakın özel fotoğrafı 4chan üzerinden yayınlanmıştı.