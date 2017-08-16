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Hackerların son kurbanı Anne Hathaway oldu! Çıplak fotoğrafları...

16 Ağustos 2017 Çarşamba, 17:30:34

  • 1 Hackerların son kurbanı Anne Hathaway oldu! Çıplak fotoğrafları...
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    ABD'li oyuncu Anne Hathaway'ın özel fotoğrafları internete sızdırıldı.

  • 2 Hackerların son kurbanı Anne Hathaway oldu! Çıplak fotoğrafları...
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    Hathaway'in çıplak fotoğrafları Tumblr ve Reddit gibi sitelerde yayınlandı.

  • 3 Hackerların son kurbanı Anne Hathaway oldu! Çıplak fotoğrafları...
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    Olayın, ABD'de halihazırda ünlülerin hesaplarını hedef alan siber saldırıların bir parçası olduğu sanılıyor.

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  • 4 Hackerların son kurbanı Anne Hathaway oldu! Çıplak fotoğrafları...
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    Sosyal medyada pek çok kullanıcı tarafından paylaşılan fotoğrafların Photoshop'la düzenlenmiş olup olmadığı ise bilinmiyor.

  • 5 Hackerların son kurbanı Anne Hathaway oldu! Çıplak fotoğrafları...
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    Benzer bir saldırı geçen nisan ayında ABD'li oyuncu ve şarkıcı Miley Cyrus'a da yapılmıştı. Ağustos 2014'te de çoğu kadınlara ait olan ve aralarında Jennifer Lawrence ve Kate Upton'ın da bulunduğu ünlülerin 500'e yakın özel fotoğrafı 4chan üzerinden yayınlanmıştı.

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