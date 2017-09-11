Irma Kasırgası İlker İnanoğlu'nu da vurdu

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Tuğba, konuyla ilgili olarak Miami'deki Türk Konsolosluğu'na da çağrıda bulundu. Türk sanat müziği sanatçısı Onur Akay'ın ise, yakın arkadaşı Anjelic Calvin'e WhatsApp üzerinden ulaştığı öğrenildi. Akay'a, marketlerde ekmek ve su bulamadıklarını söyleyen Calvin, "Kalabalık olarak bir evde sığındık. Marketlerde ekmek ve su bulamıyoruz ve krakerlerle idare etmeye çalışıyoruz." dedi.