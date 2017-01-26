FİSKOS
26 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
FİSKOS

Ünlülerin çocukları

28 Ocak 2015 Çarşamba, 10:37:51

  • 1
    1 | 87

    ‘Yeniden Yeni Yine’ isimli albümüyle adından söz ettiren Nilüfer, önceki gün kızı Ayşe Nazlı ile bir AVM’deydi. 

  • 2
    2 | 87

    Baş başa mağazaları dolaşıp alışveriş yapan anne-kız, daha sonra bir restoranda yemek yiyerek yorgunluk attı.

    HABERTÜRK MAGAZİN

     

  • 3
    3 | 87

    Müzisyen Coşkun Sabah, kızı Roza Sabah ile birlikte bir alışveriş merkezinde görüntülendi.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 12
Kalan karakter : 300