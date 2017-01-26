Ünlülerin çocukları

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Neil Patrick Harris, 2006 yılında bir röportajında eşcinsel olduğunu açıklayarak şunları demişti: 'Dedikodu ve yanlış anlamalardan arınmış olarak şunu büyük bir gururla söylüyorum ki ben gay'im, ve hayatımı dolu dolu yaşıyorum. Ayrıca işimde en sevdiğim insanlarla beraber çalışmak gibi bir şansa da sahibim.'