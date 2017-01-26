Ünlülerin çocukları

28 Ocak 2015 Çarşamba, 10:37:51 | Güncelleme: 26 Ocak 2017 Perşembe, 02:47:30
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‘Yeniden Yeni Yine’ isimli albümüyle adından söz ettiren Nilüfer, önceki gün kızı Ayşe Nazlı ile bir AVM’deydi.
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Baş başa mağazaları dolaşıp alışveriş yapan anne-kız, daha sonra bir restoranda yemek yiyerek yorgunluk attı.
HABERTÜRK MAGAZİN
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Müzisyen Coşkun Sabah, kızı Roza Sabah ile birlikte bir alışveriş merkezinde görüntülendi.
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AVM’de mağazaları dolaşıp alışveriş yapan Sabah, daha sonra bir mekâna geçerek kızıyla yemek yedi.
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Baba-kız yemeğin ardından ‘Snowden’ filmini izledi.
HABERTURK MAGAZİN
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Ünlü şarkıcı Zara, önceki gün kızı Dila’yla birlikte bir AVM’deydi. Ele ele çocuk mağazalarını gezen anne-kız, alışveriş turunun ardından baş başa akşam yemeği yedi.
HT MAGAZİN
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Bülent Parlak ve kızı Lisa
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Bülent Parlak ve kızı Lisa
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Sümer Ezgü ve oğlu Yaman
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İpek Açar ve kızı Aslı Gönül"
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Gökhan Türkmen ve kızı Leyla Ada
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Gökhan Türkmen ve kızı Leyla Ada
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Özgü Namal ve kızı Elem Su
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Candice Swanepoel ve oğlu
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Candice Swanepoel ve oğlu
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Candice Swanepoel ve oğlu
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Demet Şener ve kızı İrem
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Tuğba Altıntop ve kızı
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Nurgül Yeşilçay ve oğlu Osman Nejat
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Sibel Can ve oğlu Emir Aksüt
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Sibel Can ve oğlu Emir Aksüt
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Nil Karaibrahimgil ve oğlu Arif Aziz
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Nil Karaibrahimgil ve oğlu Arif Aziz
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İbrahim Kutluay ve kızı İrem
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İbrahim Kutluay ve kızı İrem
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Pascal Nouma ve kızı Marin
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Burcu Çetinkaya'nın oğlu Mehmet Celal
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Victoria Beckham ve kızı Harper
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Petek Dinçöz'ün oğlu İrfan Aslan Kodaloğlu
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Petek Dinçöz ve oğlu İrfan Aslan Kodaloğlu
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Volkan Severcan ve kızı
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'How I Met Your Mother'da canlandırdığı Barney Stinson karakteriyle gönüllere taht kuran Neil Patrick Harris ve eşi David Burtka'nın ikizleri büyüdü.
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2014 yılında eşcinsel evliliklerin yasal olmasından sonra İtalya'da evlenen çift, ikizlerinin fotoğraflarını paylaştı.
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Harris ve eşi Burtka, ikizleri Harper ve Gideon'un son fotoğraflarını Instagram'da yayınladı.
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Harris ve eşi Burtka, 2004 yılından beri süren ilişkilerini 2010 yılında taşıyıcı bir anneden evlat edindikleri ikiz bebekleriyle süslemişlerdi.
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Neil Patrick Harris, 2006 yılında bir röportajında eşcinsel olduğunu açıklayarak şunları demişti: 'Dedikodu ve yanlış anlamalardan arınmış olarak şunu büyük bir gururla söylüyorum ki ben gay'im, ve hayatımı dolu dolu yaşıyorum. Ayrıca işimde en sevdiğim insanlarla beraber çalışmak gibi bir şansa da sahibim.'
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Sabri Sarıoğlu ve oğlu Sarp
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DJ Suat Ateşdağlı ve oğlu
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DJ Suat Ateşdağlı ve oğlu
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Jean-Claude Van Damme ve kızı Bianca Bree
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Meryem Uzerli ve kızı Lara
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Meryem Uzerli ve kızı Lara
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Emine Ün ve kızı Duru
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Scarlett Johansson ve kızı
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Scarlett Johansson ve kızı
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İbrahim Tatlıses ve kızı Elif Ada Tatlıses
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İbrahim Tatlıses ve kızı Elif Ada Tatlıses
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Ayşegül Yıldız ve kızı Elif Ada Tatlıses
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Nilüfer ve kızı Ayşe Nazlı
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Nilüfer ve kızı Ayşe Nazlı
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Erdal Beşikçioğlu ve kızı Derin
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Futbol yorumcusu Sinan Engin, eşi ve çocuklarıyla
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Işıl Reçber ve kızı
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Pınar Altuğ ve kızı Su
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Pınar Altuğ ve kızı Su
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Cindy Crafword ve kendisi gibi model olan kızı Kaia Jordan Gerber
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Bahar Öztan ve oğlu Yiğit
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Özgü Namal oğlu Nefes
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Nur Bozar ve kızı Kumsal
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Hamdi Alkan kızı Zeynep Alkan
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Çelik ile oğlu Atilla Ata
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Cem Yılmaz oğlu Kemal
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Kim Kardashian-Kanye West çiftinin bebekleri Saint
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Burak Kut'un ve kızı Aden
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Burak Kut'un ve kızı Aden
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Burak Kut'un ve kızı Aden
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Hande Ataizi ve oğlu Leon
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Meryem Uzerli ve kızı Lara
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Meryem Uzerli ve kızı Lara
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Pelin Karahan ve oğlu Ali
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Şafak Sezer ve kızı Irmak
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Şafak Sezer ve kızı Irmak
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Şeyda Coşkun ve oğlu Arat
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Demet Akalın ve kızı Hira
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Şovmen Okan Bayülgen ve kızı İstanbul
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Mine Çayıroğlu ve 5 yaşındaki oğlu Derin
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Gülben Ergen ve çocukları (Ares, Atlas,Güney)
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Kayahan ve İpek Açar'ın kızları Aslı Gönül
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Oyuncu Gamze Özçelik'in oğlu Murathan
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Ünlü sanatçı Sibel Can, Sulhi Aksüt’le evliliğinden olan oğlu Emir
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Yasemin Yalçın'ın kızları Eylül ve Eda
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Nil Karaibrahimgil ve Serdar Erener çiftinin oğulları Arif Aziz
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Mila Kunis ve Ashton Kutcher'ın minik kızları Wyatt