FİSKOS
25 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
FİSKOS

Ünlülerin evleri

20 Ekim 2016 Perşembe, 09:53:23

  • 1
    1 | 90

    Türkan Şoray, masraftan kaçınmadı. Sultan, 12 milyon liraya mâl olan üç katlı villasına asansör yaptırıp ödülleri için bir oda hazırladı.

  • 2
    2 | 90

    Yeşilçam'ın sultanı Türkan Şoray, yeni evine taşındı. Şoray, Beykoz'daki villasını 8 milyon liraya aldı. Usta oyuncu, 2.5 ay süren ev dekorasyonu için ise 4 milyon lira harcadı.

  • 3
    3 | 90

    Şoray, üç katlı villasında ödül ve plaketleri için özel bir oda ayırdı. Ünlü sanatçı, yürümekte zorlandığı için de eve asansör yaptırdı. Teraslı olan kata yerleşen Şoray, kızı Yağmur'a da orta katı tahsis etti. Sanatçı, evin bir odasını ödüllerine ayırdı. Bahçıvana gerek duymayan Türkan Şoray, evin bahçesine çiçekleri kendisi dikti. (Sabah)

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 16
  • Misafir 06 Ocak 2017 Cuma 17:32
    PARAYLA SAADET SATIN ALINIYOR MU!!!!!
  • Misafir 06 Aralık 2016 Salı 09:15
    önemli olan ev mi yuva mı bunu ayırmak lazım..
  • Misafir 01 Aralık 2016 Perşembe 09:18
    insanları özendirmekten başka bir şey değil.para para o da nereye kadar
  • Misafir 30 Kasım 2016 Çarşamba 10:35
    manzara yok mu manzara?
  • Misafir 15 Kasım 2016 Salı 08:56
    aynn
  • Misafir 14 Kasım 2016 Pazartesi 14:57
    yaşam ev ise cennete girecek kadar değerli ve hasiyetli yaşamak lazımmühüm olan bu
  • vaktiseyir 14 Kasım 2016 Pazartesi 12:29
    oh iyi valla para gani :)
  • Misafir 11 Kasım 2016 Cuma 18:51
    abi bunlar göstermelik, doğru dürüst aile hayatı bile yok bunların, iyi ki böyle değilim, 2 oda evim, eşim 2 çocuğum yeter bana...
  • Misafir 10 Kasım 2016 Perşembe 21:48
    para var huzur var... para yok huzur islamda
  • Misafir 10 Kasım 2016 Perşembe 16:25
    para var, huzur var..
Kalan karakter : 300