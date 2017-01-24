Ünlülerin evleri

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Ama burada tam aksini deneyimliyorum her gün. Sanki bu ev beni toparladı ve içinde bu yüzden çok huzurlu hissediyorum kendimi. Deniz gören, güzel ışık alan ve aynayla kaplı böyle bir eve ihtiyacım varmış meğer benim. Hiçbir evimde kendimi bu kadar seyretmemiştim.” diyor...