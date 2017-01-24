Ünlülerin evleri

20 Ekim 2016 Perşembe, 09:53:23 | Güncelleme: 24 Ocak 2017 Salı, 16:18:13
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Türkan Şoray, masraftan kaçınmadı. Sultan, 12 milyon liraya mâl olan üç katlı villasına asansör yaptırıp ödülleri için bir oda hazırladı.
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Yeşilçam'ın sultanı Türkan Şoray, yeni evine taşındı. Şoray, Beykoz'daki villasını 8 milyon liraya aldı. Usta oyuncu, 2.5 ay süren ev dekorasyonu için ise 4 milyon lira harcadı.
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Şoray, üç katlı villasında ödül ve plaketleri için özel bir oda ayırdı. Ünlü sanatçı, yürümekte zorlandığı için de eve asansör yaptırdı. Teraslı olan kata yerleşen Şoray, kızı Yağmur'a da orta katı tahsis etti. Sanatçı, evin bir odasını ödüllerine ayırdı. Bahçıvana gerek duymayan Türkan Şoray, evin bahçesine çiçekleri kendisi dikti. (Sabah)
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Reklam sektörünün öncü isimlerinden Şirin Ediger, kızı İstanbul’la yaşadığı evinin kapılarını ELLE Decoration dergisine açtı. Ediger, Levent’te bir sitede yer alan apartman dairesini sanattan ilham alarak, bitkiler ve hayvan karakterleriyle bir masal diyarına dönüştürmüş.
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İşte Ediger'in evinden kareler...
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Yaşar Alptekin, kendi zevkine göre geleneksel motiflerle dayayıp döşediği evinin kapılarını Renkli Sayfalar kameralarına açtı. Alptekin'in Kurtköy'de bulunan 3 katlı evinde sauna ve disko var.
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Alptekin, mankenlik döneminden kalan dans etme tutkusu nedeniyle evin bir bölümünü disko yaptığını söyledi. Ünlü isim, evde zaman zaman aynanın karşısına geçip ışık ve müzik eşliğinde kendi kendine dans ettiğini belirterek, "Dışarıda değil, burada kendi kendime eğleniyorum" dedi.
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İşte Alptekin'in evinden kareler...
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45. sanat yılını yeni piyasaya çıkardığı ‘Yeniden Yeni Yine’ albümü ile kutlayan Nilüfer; kızı Ayşe Nazlı, 11 kedisi ve iki köpeği ile yaşadığı Beykoz Acarkent’teki 4 katlı havuzlu villasının kapılarını Instyle Home'a açtı.
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“Burada kızım, kedilerim ve köpeklerimle konforlu ve kalabalık bir hayat kurduk kendimize” diyen Nilüfer sözlerini şöyle sürdürdü:
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“Acarkent, adı gibi kendi içinde küçük bir şehir. Her şey elimin altında. Şehre inmeden birçok işimi buradan halledebiliyorum. Yeşillikler içinde ve havası tertemiz. En önemlisi kızım Ayşe Nazlı’nın okuluna çok yakın.”
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“Kadifenin sebebi kediler. Çünkü tırnak geçiremedikleri tek kumaş.On yıl önce resim yapma merakı başladı bende. Geçen yıl ressam Mahir Güven’in atölyesinde akademiye hazırlanan öğrencilerle birlikte ben de resim dersleri aldım. Şu sıralar biraz ara verdim gerçi ama yine başlamayı planlıyorum. Hatta ileride evin bir odasını atölye haline getirebilirim.”
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Nilüfer; 2015 yılında kaybettiği yakın dostu Kayahan'ın piyanosunu evin baş köşesine koymuş.
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Işıl-Rüştü Reçber çifti 'Altın Kafesimiz' dedikleri 950 m2'lik evlerinin kapılarını ilk kez Hello Decor'a açtı.
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Modern ve klasik çizgilerin ahenk ile dans ettiği 4 katlı evde, herkesin kendine özel bir yaşam alanı var.
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Evin bütününde siyah beyaz hakim olsa da, aralara serpiştirilmiş kırmızı ve mavinin uyumu dikkat çekiyor.
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Çift her ne kadar evlerinden 'altın kafes' diye bahsetse de, Işıl Reçber kristal taşlara ve gümüş aksesuarlara düşkün.
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Ünlü çift yeni evleri için 'kendimizi en çok özgür hissettiğimiz' alan diyor.
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Deniz Çakır, Kuruçeşme sahili üzerinde yer alan evinin kapılarını InStyle-Home dergisine açtı. İşte Ünlü oyuncunun 190m2’lik muhteşem evi...
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Çakır, “Arnavutköy, Beşiktaş, Nişantaşı ve son durak Kuruçeşme. Ama en çok burayı sevdim galiba. İlk gördüğüm anda bana güzel bir duygu geçirdi ev. Daha önceki evlerimde ben toparlayıcı rolünde olmuştum. Belki de Oğlak burcu olma özelliğimden…
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Ama burada tam aksini deneyimliyorum her gün. Sanki bu ev beni toparladı ve içinde bu yüzden çok huzurlu hissediyorum kendimi. Deniz gören, güzel ışık alan ve aynayla kaplı böyle bir eve ihtiyacım varmış meğer benim. Hiçbir evimde kendimi bu kadar seyretmemiştim.” diyor...
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Ünlü oyuncu, "Evin içi oldukça zevkli tasarlanmıştı. Ben sadece eskimiş duvar kağıtlarını aslına uygun yeniledim o kadar. Bir de kendi zevkime göre mobilyalar ilave ettirdim. Bunlardan en önemlisi kitaplığımdır." ifadeleriyle sözlerini sürdürdü....
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190m2’lik ferah evin, salona açılan modern tarzda bir mutfağı, üç geniş odası ve iki banyosu bulunuyor. Odalardan birini giyinme odası olarak kullanılıyor.
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Atilla Saral uzun süredir oturduğu İstanbul'daki lüks villasını ve cipini sattı. "Her şeye sıfırdan başlıyorum, şöhretli hayatı bırakıyorum" diyerek Kuzey Ege'ye yerleşti.
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Assos-Küçükkuyu yolu üzerinde arazi alan Atilla Saral artık burada yaşıyor. 15 metrekarelik konteyner ve 20 metrekarelik karavan onun yeni evi oldu.
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Sevgilisi İnci Türkay ise İstanbul'daki işlerinden vakit bulduğunda soluğu Atilla Saral'ın yanında alıyor. Hello-Decor'a konuşan Atilla Saral 'bir daha asla dönmem' diyor...
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DENİZDE DUŞ ALIYORUZ
Atilla Saral'ın 7 yıllık sevgilisi İnci Türkay yeni hayatları ve ilişkisi için şunları söylemiş:
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"Onunla övünüyorum. 53 yaşında ve her şeye sıfırdan başladı. Atilla burada doğa ve hayvanlarla çok mutlu. Tavuklar, horozlar, bostanımız her şey harika. Suyumuz kuyudan geliyor, sıcak su bile yok. Denizde duş alıyoruz. Masalar, banklar, aydınlatmalar hepsi antika pazarından yada tersanelerde sökülen eski gemilerden. Aşk delilik hali ve biz birbirimize aşığız"
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Oyuncu Tuba Ünsal, ailesi ile hafta sonlarını geçirmeyi sevdiği geniş bir çam ormanının içinde yer alan Şile'deki müstakil evinin kapılarını InStyle Home için açtı..
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Ünsal şu açıklamaları yaptı: “Şehirden kaçma ve dinlenme durağım. Harika komşulara sahibim burada. Arnavutköy’deki evimden çıktıktan kısa bir süre sonra burada olacağımı düşünmek hoşuma gidiyor. Hem şehirden uzak hem de yakın olma hissi bir arada.”
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“Kışın hafta sonları da geliyoruz. En çok çocuklar seviyor burada olmayı. Bazen diğer aile bireyleri ve arkadaşlarımız da bize katılıyor.”
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“En çok vakit verandada geçer. Bahçede yaz-kış barbekü yapmayı severiz.”
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Tiyatrocu Behzat Uygur Beykoz'da ailesi ile birlikte yaşadığı evinin kapılarını Renkli Sayfalar programına açtı.
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Uygur'un özellikle Amerika'da sıklıkla kullanılan loft tarzı dairesi mimarisi ile göz kamaştırdı. Evde duvarların olmaması Uygur ailesine ferah bir yaşam alanı sunuyor.
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Evdeki en dikkat çekici detay ise garajın da içeride olması.
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Behzat Uygur bu durumu "Her gittiğimiz yerde otopark sorunu yaşıyoruz. araba evin içinde olsun diye düşündük" sözleriyle açıklıyor. Otomobilin hemen yanında oturma alanı göze çarpıyor. Bu alanda bir de soba var. Behzat Uygur kış aylarında mandalina kabuklarını sobanın üzerine koyarak keyif yapıyormuş...
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Sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz, evinin kapılarını açtı. Durmaz, evinin her ayrıntısıyla kendisinin ilgilendiğini söyledi. İşte Kerimcan'ın evinden kareler...
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Şevval Sam, çekim maratonuna kısa bir mola verdi, Cihangir’deki evinde InStyle Home ekibini ağırladı. Sam’ın erkek arkadaşı Sarp Maden ve dört kedisiyle yaşadığı daire, renkli ve bohem tarzıyla dikkat çekiyor.
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Şevval Sam “Annem, erkek arkadaşım ve en yakın arkadaşlarım Cihangir’de yaşadığı için sonunda ben de Cihangir’e taşınmaya karar verdim. Taksiye para vermekten sıkılmıştım” diyor.
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İşte ünlü oyuncunun evinden görüntüler...
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İşte Sibel Can'ın saray yavrusu evi...
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Sibel Can evinin kapılarını InStyle Home dergisine açtı.
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EVİNE PARMAK İZİYLE GİRİYOR
Ünlü şarkıcı Ferhat Göçer, sevgilisi Ömür Gedik ile birlikte kaldıkları ve yeni taşındıkları evinin kapılarını ilk kez açtı.
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Ünlü şarkıcının Boğaz manzaralı evine parmak iziyle giriliyor.
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Evin asıl sahibinin köpekleri olduğunu söyleyen Ferhat Göçer, onlar için de özel bir bölüm hazırlamış evlerinde...
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Evde görülen tüm tasarımlar Ömür Gedik'e ait...
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Ünlü şarkıcının 4 katlı evinde bir de asansör bulunuyor. Eve gelen yaşlılar için oldukça kullanışlı bir fikir olduğunu söylüyor Ferhat Göçer...
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Melisa Aslı Pamuk evinin kapılarını Instyle Home'a açtı. 2011 Türkiye güzeli Pamuk, yaşamak için Etiler’de oldukça sakin bir site tercih etmiş kendine.
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Set yoğunluğundan eviyle hiç ilgilenemediğini anlatan başarılı oyuncuya bu konuda Hollanda’da yaşayan anne ve babası tam destek vermiş.
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Pamuk şöyle konuşuyor: Buradaki her ayrıntı ile ailem uğraştı. Doğruya doğru… Ayrıca yoğun çalıştığımdan istesem de buna pek vakit bulamazdım...
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Eve taşınmamda sitenin sakinliği ve güvenliği etkili oldu. Ayrıca bir önceki evime göre daha geniş bir salonu ve mutfağı var buranın.