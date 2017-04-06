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Kerimcan Durmaz'ın hiç bilinmeyen fotoğrafı ortaya çıktı!

30 Ekim 2016 Pazar, 10:28:53

  • 1 Kerimcan Durmaz'ın hiç bilinmeyen fotoğrafı ortaya çıktı!
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    Sosyal medya fenomeni ve DJ Kerimcan Durmaz, internette yayılan estetiksiz fotoğraflarına deyim yerindeyse çıldırmıştı.

  • 2 Kerimcan Durmaz'ın hiç bilinmeyen fotoğrafı ortaya çıktı!
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    İnternette 2009 yılına ait fotoğrafları yayılan Kerimcan bu kareler karşısında, “Bunları kötü niyetli, haset kişiler yaydı. Kazancımı, popülerliğimi kıskanıyorlar” açıklamasını yapmıştı.

  • 3 Kerimcan Durmaz'ın hiç bilinmeyen fotoğrafı ortaya çıktı!
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    22 yaşındaki Kerimcan, 7 yıl önce çekilmiş fotoğrafında henüz estetik yaptırmamış haliyle görünüyor. Kerimcan’ın burun, dudak ve çenesinde estetik var. Ayrıca kaşları dövme, dişleri de porselen.

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YORUMLAR 3
  • Misafir 11 saat önce
    bu tıpler ekmek yıyor ya bu memmleketde. lafın bıttıgı yerdeyız...
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