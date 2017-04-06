Sosyal medya fenomeni ve DJ Kerimcan Durmaz, internette yayılan estetiksiz fotoğraflarına deyim yerindeyse çıldırmıştı.
İnternette 2009 yılına ait fotoğrafları yayılan Kerimcan bu kareler karşısında, “Bunları kötü niyetli, haset kişiler yaydı. Kazancımı, popülerliğimi kıskanıyorlar” açıklamasını yapmıştı.
22 yaşındaki Kerimcan, 7 yıl önce çekilmiş fotoğrafında henüz estetik yaptırmamış haliyle görünüyor. Kerimcan’ın burun, dudak ve çenesinde estetik var. Ayrıca kaşları dövme, dişleri de porselen.