Şafak Pekdemir, krize meydan okudu işletmeciliğe soyundu

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“Hoş sohbetlere ihtiyaç duyduğumuz bugünlerde gıda sektörüyle ilgili yatırım yapmak sıcak yaklaştığım bir fikirdi” diyen Pekdemir, sözlerini şöyle sürdürdü: “Kriz diye tabir edilen durumun gençlerin fikirlerine ve girişimlerine engel olacağına inanmıyorum. Kriz bana engel olamaz. İnadına gezip tozmalıyız.”