Barış Üregül, sanatçı Asya Engin’le evlendi

Çiftin nikah şahitliğini Ayfer Karataş, Ali Alper ve Hamiyet Akpınar üstlendi. Çiçeği burnunda çifti bu önemli gününde Tarık Akan’ın yakın dostu Rutkay Aziz, Aziz’in kızı ve damadı yalnız bırakmadı. Barış Üregül-Asya Engin çifti nikah töreninde özel tasarım olan damatlık ve gelinlik giydi. İkili gerçekleşen tören sonrası Tarık Akan’ın sevdiği şarkıları birlikte söyleyip dans etti. Çift balayı için İtalya’ya gideceklerini açıkladılar.

(Milliyet)