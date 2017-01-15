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Barış Üregül
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Barış Üregül, sanatçı Asya Engin’le evlendi

16 Eylül 2016 tarihinde 66 yaşında vefat eden Yeşilçam’ın efsanevi oyuncusu Tarık Akan’ın oğlu Barış Üregül önceki akşam aile arasında düzenlenen nikah töreniyle sanatçı Asya Engin’le evlendi

15 Ocak 2017 Pazar, 12:35:43 Güncelleme: 12:36:46

Çiftin nikah şahitliğini Ayfer Karataş, Ali Alper ve Hamiyet Akpınar üstlendi. Çiçeği burnunda çifti bu önemli gününde Tarık Akan’ın yakın dostu Rutkay Aziz, Aziz’in kızı ve damadı yalnız bırakmadı. Barış Üregül-Asya Engin çifti nikah töreninde özel tasarım olan damatlık ve gelinlik giydi. İkili gerçekleşen tören sonrası Tarık Akan’ın sevdiği şarkıları birlikte söyleyip dans etti. Çift balayı için İtalya’ya gideceklerini açıkladılar.

(Milliyet)

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YORUMLAR 1
  • Misafir 8 saat önce
    ayol baban hayattayken evlenseydin ya?
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