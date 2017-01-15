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Kendall Jenner, oyunculuğa göz kırptı

15 Ocak 2017 Pazar, 15:10:49

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    Süper model Kendall Jenner, oyunculuk yapmak ve Audrey Hepburn’ü canlandırmak istediğini söyledi.

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    Kim Kardashian’ın üvey kardeşi olarak ünlenen ve Victoria’s Secret modeli olarak şöhretini pekiştiren Kendall Jenner, oyunculuğa göz kırptı.

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    21 yaşındaki süper model, kendine ait web sitesi kendallj.com’da oyuncululk yapmak isteğine dair açıklamalarda bulundu.

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